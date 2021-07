Gianroberto Casaleggio: non si può fermare la rivoluzione culturale

“ Mi è molto chiaro quello che Casaleggio sta facendo in Italia. Vuole liberarsi dell’intermediazione dei partiti e dei media convenzionali, collegarsi direttamente agli elettori, spingerli a candidarsi e votarsi da soli, usando le piattaforme digitali di Casaleggio. Nessun altro al mondo è riuscito a fare con tanta efficacia e su scala così vasta quello che lui ha fatto in Italia. Ma non c’è nulla di nascosto, di misterioso o di magico in tutto questo. Il suo attivismo digitale probabilmente è la cosa meno misteriosa della politica italiana” – B. Sterlin, Wired

In questi mesi, ogni settimana, abbiamo voluto raccontarvi Gianroberto Casaleggio, il suo pensiero, le sue idee, la sua visione del mondo e della società.

Lo abbiamo fatto proponendovi gli scritti che meglio rappresentano cosa significasse per Gianroberto la Rete: la possibilità di mettere in connessione le persone e permettere loro di esprimere il meglio di sé stesse.

Continuiamo a credere in questo e continueremo a portare avanti il suo progetto. Stiamo assistendo a una rivoluzione culturale. Farne parte, oggi, significa proiettarsi in un futuro da costruire insieme.

Potete rivedere l’intervista di Gianluigi Nuzzi a Gianroberto Casaleggio qui sotto:





