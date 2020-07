Scriviamo insieme il Piano digitale europeo per la scuola del futuro

Continua, come ogni mercoledì, il ciclo di approfondimenti e interviste della rubrica “Educazione Digitale” del Blog delle Stelle. Questa settimana proponiamo l’intervento di Isabella Adinolfi, europarlamentare del MoVimento 5 Stelle.

La scuola del futuro? Costruiamola insieme. Si potrebbe riassumere così l’ultima iniziativa della Commissione europea nel campo digitale. Durante i mesi della pandemia con le necessarie restrizioni che hanno costretto a casa in tutta Europa 100 milioni fra studenti, insegnanti e personale scolastico si è affermata nella quotidianità una nuova visione della formazione. Il classico apprendimento frontale è stato giocoforza messo momentaneamente da parte lasciando spazio a quello online, un metodo di insegnamento che permette di accedere alle risorse messe a disposizione dalla rete.

Fra i vantaggi dell’e-learning ci sono: l’aggiornamento dei contenuti, l’abbattimento dei costi di gestione e delle infrastrutture e la possibilità di accedere ad approfondimenti on demand. Fra gli svantaggi invece ci sono sicuramente il divario digitale che costringe molti ragazzi, sopratutto del Sud Italia, a non cogliere questa nuova tipologia di apprendimento, ma anche l’assenza di socializzazione e l’interazione con i docenti, che sono fondamentali nello sviluppo della personalità dei più giovani.

Questa rivoluzione va dunque accompagnata e potenziata per esser realmente democratica e alla portata di tutti. Per questa ragione la Commissione europea ha aperto una consultazione pubblica che si concluderà il 4 settembre. Genitori, familiari, professori, rappresentanti di istituti di istruzione e formazione possono raccontare la loro esperienza di e-learning vissuta durante il lockdown, dare consigli su come migliorare il sistema, inviare suggerimenti e proposte, costruire insieme la scuola del futuro. Partecipare a questa consultazione pubblica è un esercizio vero di democrazia perché, grazie al contributo di tutti, la Commissione potrà presentare il proprio Piano d’azione per l’istruzione digitale entro settembre. Gli obiettivi di questo Piano sono un’istruzione e una formazione inclusiva e di elevata qualità e processi di formazione al digitale basati su un’educazione informale e continua. I fondi verranno messi a disposizione degli Stati membri dall’Unione europea nel quadro del Next Generation Ue.

L’Europa deve guidare una transizione digitale sicura che sappia promuovere una società inclusiva, equa ed eticamente responsabile e l’Italia non può perdere questo appuntamento con il futuro. Possono contribuire al raggiungimento di questi obiettivi anche altri programmi europei: quello Europa digitale (DEP) che che serve a implementare, applicare e sviluppare a livello di Unione le competenze digitali avanzate. Le nostre priorità sono: digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, attenzione allo sviluppo di competenze digitali di qualità di tutti (lavoratori, imprenditori, educatori e studenti/ricercatori), adozione delle tecnologie digitali nel settore dell’istruzione e attenzione ai programmi di formazione umanistici.

Inoltre, progetti pilota come Media Literacy for all devono diventare programmi stabili, in modo da promuovere sempre, e non occasionalmente, l’alfabetizzazione mediatica e la cultura dell’informazione.

Infine, va inserito in questo rilancio anche il programma Erasmus, che da oltre trent’anni permette a tanti giovani, e non solo, di studiare e lavorare all’estero e a tante università scuole e centri formativi di fare rete e realizzare progetti. Studenti più preparati, che parlano le lingue straniere e che si mettono alla prova in contesti internazionali diventeranno lavoratori qualificati in un mercato del lavoro sempre più dinamico e competitivo. Applicare queste nuove tecnologie digitali al programma Erasmus+ sarebbe un salto di qualità enorme perché le università o anche singoli corsi potrebbero aprirsi a studenti che vivono dall’altra parte d’Europa aumentando gli scambi e la creatività.

Inclusiva, aperta, moderna, così vogliamo l’Europa post-Covid. In una sola parola: digitale.

