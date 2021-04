Parte il SUM#05 dedicato a Gianroberto Casaleggio

Parte oggi 12 aprile 2021 alle ore 12 SUM#05, l’evento in streaming che per una settimana racconterà il pensiero e le idee di un vero innovatore: Gianroberto Casaleggio. Lo faremo attraverso video e testimonianze di chi lo ha conosciuto, per far emergere nuovi spunti di riflessione, avvenimenti poco conosciuti ed accedere alla sua eredità culturale e spirituale, che va oltre la politica e che riguarda il rapporto dell’uomo con il digitale ed il futuro.

Online in diretta streaming oggi alle ore 12 l’apertura dell’evento con Davide Casaleggio e Alessandro Di Battista in un confronto amichevole guidato da Francesco Cancellato, direttore di Fanpage, con la partecipazione anche di Giorgio Barbero e Roberto Giacomelli, esponenti dell’Associazione Gianroberto Casaleggio e amici di Gianroberto.

Dal 12 aprile poi ogni giorno per 5 giorni alle ore 11 (solo oggi alle ore 13:30) trasmetteremo sui canali dell’Associazione Gianroberto Casaleggio (sito web, pagina Facebook, canale YouTube) un video per descrivere le idee di Gianroberto, ricordare la sua figura e prenderne ispirazione. Un viaggio attraverso 5 temi: il pensiero di Gianroberto e la sua idea di ambiente, il manager in anticipo sui tempi, pensare digitale, dalla Storia dell’uomo alla Singularity, una nuova idea di politica.

Il tema di oggi è “Il pensiero di Gianroberto e la sua idea di ambiente”.

Intervengono Davide Casaleggio ed esponenti dell’Associazione Gianroberto Casaleggio e amici di Gianroberto: David Di Mattia, Miriam Mirolla, Roberto Giacomelli, Rossella Zunino, Giorgio Barbero.

Ti ricordiamo che è possibile partecipare attivamente al SUM#05 con un proprio contributo video che verrà pubblicato durante la settimana.

Pubblica sui tuoi canali social con gli hashtag #SUM05 e #GianrobertoCasaleggio un video di massimo 3 minuti all’interno del quale descrivi le idee di Gianroberto che ti hanno colpito, il tuo parere sui suoi libri, un ricordo o quello che pensi sia l’eredità del suo pensiero.

Una volta pubblicato il video basterà segnalare il post all’indirizzo sum@gianrobertocasaleggio.com e partecipare così attivamente alla settimana in ricordo di Gianroberto.