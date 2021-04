Gianroberto Casaleggio: Il manager in anticipo sui tempi

Dal 12 al 16 aprile con SUM#05 vogliamo raccontare in streaming per una settimana il pensiero e le idee di un vero innovatore, Gianroberto Casaleggio, attraverso video e testimonianze di chi lo ha conosciuto, per far emergere nuovi spunti di riflessione, avvenimenti poco noti ed accedere alla sua eredità culturale e spirituale, che va oltre la politica e che riguarda il rapporto dell’uomo con il digitale ed il futuro.

Ogni giorno per 5 giorni alle ore 11 sarà pubblicato online sui canali dell’Associazione Gianroberto Casaleggio (sito web, pagina Facebook, canale YouTube) un video per descrivere le idee di Gianroberto, ricordare la sua figura e prenderne ispirazione.

Un viaggio attraverso 5 temi: il pensiero di Gianroberto e la sua idea di ambiente, il manager in anticipo sui tempi, pensare digitale, dalla Storia dell’uomo alla Singularity, una nuova idea di politica.

Il tema di oggi è “Il manager in anticipo sui tempi”.

A 45 anni Gianroberto Casaleggio era amministratore delegato di Webegg, una delle principali aziende di consulenza digitale degli anni duemila, che arrivò ad avere fino a 1000 dipendenti. Un’azienda originale sotto molti punti di vista, che metteva realmente al centro le persone e caratterizzata dall’impronta innovativa che Gianroberto le diede. La capacità di essere in anticipo sui tempi accompagnerà poi Gianroberto negli anni successivi, quando diede vita a Casaleggio Associati.

In questo video intervengono Davide Casaleggio ed esponenti dell’Associazione Gianroberto Casaleggio e amici di Gianroberto: Maurizio Benzi, Giorgio Barbero, Francesco Biancucci, Andrea Ciannavei, Angelo Ciavarella, Alessandro Di Battista, Luca Eleuteri, Gerry Gervasio, Renato Grottola, Fabio Montuori, Edoardo Narduzzi, Letizia Olivari, Nicolò Romani, Sergio Venturino.

Ti ricordiamo che è possibile partecipare attivamente al SUM#05 con un proprio contributo video che verrà pubblicato durante la settimana.

Pubblica sui tuoi canali social con gli hashtag #SUM05 e #GianrobertoCasaleggio un video di massimo 3 minuti all’interno del quale descrivi le idee di Gianroberto che ti hanno colpito, il tuo parere sui suoi libri, un ricordo o quello che pensi sia l’eredità del suo pensiero.

Una volta pubblicato il video basterà segnalare il post all’indirizzo sum@gianrobertocasaleggio.com e partecipare così attivamente alla settimana in ricordo di Gianroberto.