Gianroberto Casaleggio: Una nuova idea di politica

Dal 12 al 16 aprile con SUM#05 vogliamo raccontare in streaming per una settimana il pensiero e le idee di un vero innovatore, Gianroberto Casaleggio, attraverso video e testimonianze di chi lo ha conosciuto, per far emergere nuovi spunti di riflessione, avvenimenti poco noti ed accedere alla sua eredità culturale e spirituale, che va oltre la politica e che riguarda il rapporto dell’uomo con il digitale ed il futuro.

Ogni giorno per 5 giorni alle ore 11 sarà pubblicato online sui canali dell’Associazione Gianroberto Casaleggio (sito web, pagina Facebook, canale YouTube) un video per descrivere le idee di Gianroberto, ricordare la sua figura e prenderne ispirazione.

Un viaggio attraverso 5 temi: il pensiero di Gianroberto e la sua idea di ambiente, il manager in anticipo sui tempi, pensare digitale, dalla Storia dell’uomo alla Singularity, una nuova idea di politica.

Il tema di oggi è: “Una nuova idea di politica”.

Le rivoluzioni nelle comunicazioni sono sempre state al centro dei cambiamenti delle organizzazioni sociali e secondo Gianroberto Casaleggio Internet consentirà di superare le barriere tra cittadino e istituzioni. Per questo la sua idea di democrazia diretta, resa possibile dalla Rete, rappresenta una nuova centralità del cittadino nella società, intesa come un’evoluzione del concetto di democrazia: «Il nostro obiettivo è la partecipazione diretta dei cittadini alla cosa pubblica, la democrazia diretta senza leader.»

In questo video intervengono: Francesco Belocchio, Max Bugani, Rocco Casalino, Davide Casaleggio, Doriano Cranco, Pietro Dettori, Alessandro di Battista, Antonio di Pietro, Massimo Fini, Marco Gaudenzi, Aldo Giannuli, Beppe Grillo, Gianluigi Nuzzi, Virginia Raggi, Enrica Sabatini, Valerio Tacchini, Silvia Virgulti.

Ti ricordiamo che è possibile partecipare attivamente al SUM#05 con un proprio contributo video che verrà pubblicato durante la settimana.

Pubblica sui tuoi canali social con gli hashtag #SUM05 e #GianrobertoCasaleggio un video di massimo 3 minuti all’interno del quale descrivi le idee di Gianroberto che ti hanno colpito, il tuo parere sui suoi libri, un ricordo o quello che pensi sia l’eredità del suo pensiero.

Una volta pubblicato il video basterà segnalare il post all’indirizzo sum@gianrobertocasaleggio.com e partecipare così attivamente alla settimana in ricordo di Gianroberto.