Comitato direttivo: come funziona Open Candidature

Con la votazione del 16 e 17 febbraio 2021 su Rousseau l’Assemblea iscritti ha approvato le modifiche dello Statuto del MoVimento 5 Stelle che vanno a sostituire la figura del Capo Politico con il nuovo organo collegiale denominato “Comitato direttivo”.

In questo arco di tempo di preparazione che ci separa dall’elezione del Comitato direttivo e che abbiamo metaforicamente ribattezzato come il “Conclave degli iscritti”, daremo tutti i dettagli e le informazioni necessari per candidarsi, votare, conoscere i candidati.

Di seguito alcune informazioni generali sulla funzione Open Candidature di Rousseau.

Come si può avanzare una candidatura su Open Candidature?

Affinché la proposta di candidatura sia valida è necessario completare 3 passaggi:

– Compilare nel dettaglio la sezione “Profilo Attivista”. In questa sezione è possibile inserire le informazioni obbligatorie che saranno visibili agli iscritti nel momento del voto (presentazione candidato, esperienze politiche precedenti, curriculum vitae, sia in formato testuale che con upload del file del CV e curriculum attivista, oltre che conoscenza delle lingue e titoli di studio). In questo spazio è possibile inserire anche i propri canali social (Facebook, Twitter e Linkedin). Per salvare le informazioni è necessario cliccare sul tasto “Salva Profilo”.

– Caricare i documenti richiesti nella sezione “Documenti candidatura”: solo dopo aver compilato il “Profilo Attivista” con tutte le informazioni obbligatorie è possibile accedere alla successiva sezione “Documenti candidatura”. In questa area devono essere caricati i documenti richiesti per la candidatura così come indicato (rigorosamente file di MASSIMO 20MB in formato .PDF oppure in formato immagine .JPG altrimenti il processo di salvataggio risulterà bloccato) . Dopo aver caricato i documenti è necessario cliccare sul tasto “Salva documenti”. Solo così saranno correttamente caricati.

– Sottoporre la propria candidatura ed accettare le condizioni nella sezione “Candidatura”. Solo dopo aver compilato il proprio profilo ed aver caricato i documenti obbligatori è possibile cliccare sul tasto di candidatura per accettarne le condizioni. Solo quando sarà attivo il processo di acquisizione delle candidature per il Comitato direttivo e il candidato avrà caricato i documenti richiesti, verrà visualizzato il relativo tasto nella sezione “Candidatura” che consente di sottoporre ufficialmente la propria candidatura. La candidatura sarà effettivamente avanzata solo quando il candidato avrà accettato le condizioni della stessa e confermato di volerla sottoporre premendo il tasto “Confermo la candidatura”.

Attenzione, le candidature non sono ancora state aperte. Ulteriori dettagli sull’apertura delle candidature saranno dati prossimamente sul Blog delle Stelle. Nel frattempo è possibile consultare tutte le FAQ di Rousseau cliccando qui.

