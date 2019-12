StorieGuerriere, iniziative sui territori di attivisti e portavoce. Inviate la vostra!

Da alcune settimane è partita la Storie Guerriere, la rubrica pubblicata nel week end sul Blog delle Stelle, nella quale gli attivisti e i portavoce locali del MoVimento 5 Stelle possono raccontare le migliori iniziative che sono riusciti a realizzare sul proprio territorio attraverso azioni concrete o le battaglie che hanno portato avanti, creando valore aggiunto per il territorio la comunità in cui vivono.

Persone che hanno fatto la differenza attraverso l’impegno, la passione, il dialogo coi cittadini, ascoltando i loro bisogni e le loro problematiche, con l’obiettivo di rendere la propria comunità un posto migliore dove vivere.

STORIE MERAVIGLIOSE perchè hanno contribuito a rendere questo Paese un posto migliore.

STORIE GUERRIERE perchè coloro che le hanno realizzate spesso lo hanno fatto con pochissimi mezzi, spinti da un unico desiderio: combattere lo status quo e migliorare il mondo in cui viviamo. Veri e propri eroi moderni.

Ma non solo! Alla fine di ogni storia viene elencato un “occorrente per replicare l’iniziativa” affinchè anche altri gruppi possano realizzarla creando una occasione di crescita per i propri concittadini e per il proprio territorio!

• E VOI? COME AVETE FATTO LA DIFFERENZA SUI VOSTRI TERRITORI? RACCONTATECI LA VOSTRA INIZIATIVA! •

Per farlo bastano tre elementi:

la realizzazione di un semplice video di max 3 minuti (in basso vi diamo alcune indicazioni) la compilazione del form presente a questo link: bit.ly/storieguerriere un po’ di buona volontà e una manciata di minuti del vostro tempo per dare la giusta visibilità a iniziative alle quali avete dedicato settimane, mesi e talvolta anni.

Alcune suggerimenti per il video:

DURATA : Min 1 minuto – Max 3 minuti

VIDEO : Inquadratura orizzontale (potete utilizzare anche uno smartphone purché il video sia di buona qualità)

AUDIO : Se non avete microfoni professionali cercate di stare lontani da vento o fonti di rumore che possano disturbare l’audio

RACCONTO : Organizzate il racconto: potete decidere di dedicare la prima parte del video a raccontare il problema e la seconda parte a mostrare come lo avete risolto.

MONTAGGIO : Potete raccontare il video in prima persona oppure alternate i vostri volti alle immagini dei luoghi o all’oggetto della vostra iniziativa. Se volete potete utilizzare una musica di sottofondo purché sia copyright free.

Aspettiamo la vostra storia! Da soli siamo un esempio ma insieme facciamo davvero la differenza!

ECCO ALCUNE DELLE STORIE CHE CI SONO STATE INVIATE! LEGGETELE TUTTE E SCOPRITE SE POTETE REPLICARE ALCUNE DI QUESTE INIZIATIVE SUI VOSTRI TERRITORI: