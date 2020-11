Rousseau e il valore del dono: diventa sostenitore periodico

L’antropologo Marcel Mauss dedicò gran parte della sua vita accademica allo studio del dono, e nel 1923 pubblicò un’opera intitolata “Saggio sul dono”. Il dono, secondo l’antropologo, è un segno innato nell’uomo di apertura verso l’altro, un simbolo del desiderio e della volontà di costruire qualcosa di emotivo ed emozionale insieme.

Nel corso degli anni ognuno di noi ha voluto donare, a vario titolo, qualcosa alla comunità. Tempo, denaro, energie, lacrime, sorrisi. Oggi vogliamo continuare a lavorare insieme affinché tutto il lavoro costruito negli anni possa continuare a crescere e gli iscritti possano continuare ad avere tutti gli strumenti per avere voce.

Negli ultimi mesi abbiamo vissuto una situazione difficile. Il nostro desiderio era e rimane quello di costruire e rinsaldare un sistema di democrazia digitale diretta e partecipata che permetta a chiunque di esprimere il proprio potenziale ed essere la migliore versione di se stesso.

Il 23 novembre durante la presentazione del piano 2020/2021 abbiamo lanciato quindi un progetto di crowdfunding che, attraverso iniziative costruite insieme agli iscritti, permetterà di portare avanti tutte le attività del 2021 compensando i mancati introiti che abbiamo registrato quest’anno, per ragioni note a tutti.

I progetti che intendiamo portare avanti sono: dare vita a spazi digitali territoriali e tematici su Rousseau, che possano integrarsi con gli spazi fisici e che consentano agli iscritti di incontrarsi per area geografica e in base alle loro competenze, far nascere la rete degli Ambasciatori della Partecipazione coinvolgendo tutti coloro che vogliono formarsi e promuovere la democrazia diretta e gli strumenti di partecipazione e di cittadinanza attiva e digitale, definire insieme agli attivisti un nuovo Sistema Meriti che consentirà di far emergere le persone che creano valore per il MoVimento 5 Stelle.

Supporta il Progetto Rousseau con una donazione periodica cliccando QUI o prenota fino al 31 dicembre sul Portale Eventi una copia del Calendario Santi Laici.

Quando si decide di sostenere un progetto come quello di Rousseau, non esistono piccole donazioni ma solo grandi sostenitori. Continuiamo a costruire la strada verso il futuro, insieme.

SUPPORTA ROUSSEAU CON UNA DONAZIONE PERIODICA O PRENOTA UNA COPIA DEL CALENDARIO SANTI LAICI