Sistema Meriti: riparte insieme il percorso per dare valore alle persone

Diceva Leonardo da Vinci che saper ascoltare significa avere, oltre al proprio, anche il cervello degli altri. Partendo dall’ascolto Rousseau ha lanciato un percorso per valorizzare le competenze, le professionalità e le esperienze politiche, lavorative e di vita degli iscritti e modificare insieme a loro il Sistema Meriti in uso su Rousseau già dalle elezioni europee del 2019: il Level Up Sistema Meriti.

I Level Up sono appuntamenti digitali periodici dedicati allo sviluppo delle nuove funzioni della piattaforma sulla base delle richieste degli iscritti che vengono coinvolti durante l’intero processo di progettazione. Gli iscritti sono il motore, infatti, che permette alla piattaforma di modellarsi sulla base delle esigenze che vengono raccolte continuamente: tramite survey inviate, di media, ogni venti giorni o attraverso la possibilità di inviare feedback quotidiani sui canali di Rousseau, costantemente aperti.

Il Level Up – Sistema Meriti sarà il proseguimento di un percorso partito durante il Villaggio Rousseau – Le Olimpiadi delle idee dello scorso 25 luglio, nel corso del quale oltre 5000 persone hanno espresso la propria idea su quali sono i valori più rappresentativi del MoVimento 5 Stelle. Un percorso che permetterà di costruire insieme agli attivisti un nuovo sistema meritocratico su Rousseau che sia in grado di far emergere tutti coloro che creano valore per il MoVimento 5 Stelle.

Quattrocento iscritti potranno partecipare al percorso diventando Beta Tester del nuovo Sistema Meriti. Dal 15 gennaio 2021 fino a marzo 2021, tre sessioni di dibattito, approfondimento e confronto sulle modalità più idonee e innovative per premiare il merito, la competenza e l’aderenza ai valori e principi fondamentali del MoVimento 5 Stelle.

