Lunedì 20 gennaio, giornata di votazioni su Rousseau

Lunedì 20 gennaio 2020 a partire dalle ore 10 fino alle ore 19 si terranno le seguenti votazioni sulla piattaforma Rousseau:

• VOTAZIONE TEAM DEL FUTURO – FACILITATORI REGIONALI

Per la votazione per la scelta dei facilitatori regionali del Team del Futuro, ogni iscritto certificato e abilitato al voto sarà chiamato a votare tra coloro che si sono candidati nella propria regione di residenza per ciascuna delle tre aree:

Formazione e coinvolgimento;

Relazioni interne (rapporti con gli eletti del MoVimento della regione, punto di supporto per le liste)

Relazioni esterne (rapporti con gli stakeholder, le associazioni, i comitati, ecc)

I nominativi sono stati pubblicati sul Blog delle Stelle e sono consultabili qui.

• VOTAZIONE DESTINAZIONE DELLE RESTITUZIONI

Tutti gli iscritti certificati e abilitati al voto saranno chiamati a votare per destinare le restituzioni dei portavoce parlamentari. Il MoVimento 5 Stelle è l’unica forza politica che si taglia gli stipendi e li restituisce alla collettività. Lo abbiamo sempre detto e non smettiamo di farlo.

Gli iscritti saranno chiamati a decidere tra 3 progetti che mirano a sostenere i più deboli. Per farlo sono stati scelti, come fatto in passato, tre fondi dello Stato che si occupano di:

Tutti e 3 i fondi operano in maniera autonoma e trasparente e lavorano per migliorare la vita di tante persone in tutto il Paese.

• VOTAZIONE CANDIDATI PRESIDENTI REGIONI LIGURIA, TOSCANA E PUGLIA

Inoltre, nella stessa giornata di lunedì 20 gennaio, dalle 10 alle 19, gli iscritti certificati e abilitati al voto e residenti nelle regioni Liguria, Puglia e Toscana, saranno chiamati a votare anche per la scelta dei nomi dei candidati alla presidenza del MoVimento 5 Stelle per le prossime elezioni regionali.

A questo link gli iscritti della Liguria possono seguire la diretta streaming della presentazione dei candidati alla presidenza che si terrà oggi 18/1 a partire dalle 14:30.

I nominativi sono stati pubblicati sul Blog delle Stelle e sono consultabili qui.

Sia per le votazioni delle regionarie che per quelle dei facilitatori regionali, questi giorni di esposizione pubblica dei nominativi sono estremamente importanti sia per consentire agli iscritti di guardare con attenzione i profili dei candidati e poter scegliere con la massima consapevolezza il giorno del voto, sia per permettere al Collegio dei probiviri di recepire ulteriori segnalazioni utili a tutela del MoVimento 5 Stelle. Si ricorda, a tal proposito, che per inviare una comunicazione in tal senso è necessario accedere su Rousseau all’apposita Area Segnalazioni accessibile QUI.

Si precisa che potranno votare solo gli iscritti da almeno sei mesi, con documento certificato. Ciascun iscritto può verificare il proprio stato di iscrizione facendo login e controllando il bollino colorato accanto al nome (in alto a destra): se il bollino è verde l’utente è certificato e abilitato al voto.

Tutti coloro che avessero bisogno di supporto possono consultare la pagina di FAQ su Rousseau o scrivere a supporto@movimento5stelle.it o sulla pagina Facebook.