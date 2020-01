Team del futuro: ecco i nomi dei candidati alla carica di facilitatore regionale

Il 14 gennaio 2020 si sono chiuse le candidature per partecipare all’organizzazione regionale del Team del Futuro del MoVimento 5 Stelle.

A questi link è possibile trovare l’elenco dei profili, valutati e selezionati dal Comitato di Garanzia, delle persone che si sono candidate nelle tre Aree (ciascun iscritto può leggere i nomi dei candidati della propria regione di residenza):

– Formazione e coinvolgimento;

– Relazioni interne (rapporti con gli eletti del MoVimento della regione, punto di supporto per le liste);

– Relazioni esterne (rapporti con gli stakeholder, le associazioni, i comitati, ecc).

Si comunica che nelle regioni Abruzzo, Marche, Trentino Alto-Adige e Veneto per l’Area Formazione e Coinvolgimento non si procederà alla votazione sulla piattaforma Rousseau in quanto il numero di candidati è uguale o minore rispetto al numero di facilitatori richiesti. In assenza di candidati la designazione sarà a cura del Capo Politico e Team del Futuro.

Questi giorni di esposizione pubblica dei nominativi sono estremamente importanti sia per consentire agli iscritti di guardare con attenzione i profili dei candidati e poter scegliere con la massima consapevolezza il giorno del voto, sia per permettere al Collegio dei probiviri e al Comitato di Garanzia di recepire ulteriori segnalazioni utili a tutela del MoVimento 5 Stelle.

Si ricorda, a tal proposito, che per inviare una comunicazione in tal senso è necessario accedere su Rousseau all’apposita Area Segnalazioni accessibile QUI.