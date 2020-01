Regionarie Liguria, Puglia e Toscana 2020: i nomi dei candidati alla carica di Presidente

Il 10 gennaio si sono chiuse le candidature (aperte lo scorso 3 gennaio) per partecipare alle regionarie per i candidati alla Presidenza di Liguria, Puglia e Toscana in vista delle elezioni regionali che si terranno nella prossima primavera.

A questi link l’elenco dei profili di coloro che si sono candidati nelle tre regioni:

Questi giorni di esposizione pubblica dei nominativi sono estremamente importanti sia per consentire agli iscritti di guardare con attenzione i profili dei candidati e poter scegliere con la massima consapevolezza il giorno del voto, sia per permettere al Collegio dei probiviri di recepire ulteriori segnalazioni utili a tutela del MoVimento 5 Stelle.

Si ricorda, a tal proposito, che per inviare una comunicazione in tal senso è necessario accedere su Rousseau all’apposita Area Segnalazioni accessibile QUI.

Si comunica, inoltre, che sarà possibile conoscere i candidati alla carica di Presidente della Liguria il giorno sabato 18 gennaio 2020 dalle ore 14 alle 19 a Genova presso Bi.Bi Service in Via XX Settembre, 41 (piano 3).