Intervista alla Prof.ssa Gumiero: la vegetazione ripariale dei nostri fiumi

In vista del prossimo SUM dedicato all’importanza della tutela dei nostri fiumi, che si terrà il prossimo 13 aprile ad Ivrea, abbiamo avuto il piacere di intervistare la Prof.ssa Bruna Gumiero, docente a contratto dell’Università di Bologna, ecologa fluviale con oltre 30 anni di esperienza.

Nel video qui sotto trovate l’intervista completa.

La Prof.ssa Gumiero ci ha condotti attraverso l’importanza della vegetazione ripariale nei corridoi fluviali, evidenziando come questi ecosistemi siano fondamentali per la salute dei fiumi e per la biodiversità circostante.

Approfondendo la discussione sulla qualità dei fiumi italiani, la Prof.ssa Gumiero ha sottolineato gli sforzi necessari per proteggere e ripristinare questi habitat naturali. Grazie alla sua ricerca e esperienza, siamo consapevoli dell’importanza di preservare e valorizzare le fasce riparie per garantire un ambiente sano e sostenibile.

Un dibattito coinvolgente che ci ha resi consapevoli dell’importanza di proteggere i nostri fiumi! L’azione concreta e la collaborazione sono fondamentali per garantire un futuro sano per i nostri corsi d’acqua e per le generazioni a venire.

Non mancate l’appuntamento del 13 aprile, dove approfondiremo ulteriormente questa discussione cruciale sul futuro dei nostri fiumi!

