Partecipa al SUM#08: Scopriamo il Futuro dei Nostri Fiumi

Il prossimo 13 aprile ad Ivrea, avrà luogo l’ottava edizione del SUM, un evento annuale che ricorda il pensiero visionario di Gianroberto Casaleggio.

Quest’anno, il SUM#08 si concentrerà sull’importanza della tutela dei nostri fiumi, considerati arterie naturali vitali che richiedono particolare attenzione e cure per la loro conservazione e sostenibilità.

La mattina sarà dedicata a un incontro approfondito sul tema della riqualificazione della balneabilità dei fiumi. Questo momento sarà cruciale per comprendere le sfide e le opportunità che ci attendono nel garantire un futuro sostenibile per i nostri corsi d’acqua.

Ancora una volta, l’evento si svolgerà nel suggestivo bosco acquistato da Gianroberto nel Canavese.

Durante il SUM, sarà possibile fare una passeggiata attraverso il bosco, un’occasione non solo per immergersi nella bellezza della natura, ma anche per contemplare alcuni cartelli con i pensieri più significativi di Gianroberto, selezionati dagli iscritti all’Associazione Gianroberto Casaleggio.

Dopo la mattinata, ci sarà un pranzo, durante il quale andrà in scena uno spettacolo sulla storia di Olivetti, l’azienda dove Gianroberto iniziò a lavorare come progettista di software e che ispirò molti dei suoi progetti seguenti.

Dopo lo spettacolo sulla storia di Olivetti, avremo un momento dedicato a riflettere sul pensiero di Gianroberto Casaleggio. Questo momento speciale sarà un’opportunità per ricordare e onorare la sua eredità, per discutere dei suoi ideali e dei principi che ha promosso durante la sua vita.

Ecco il programma:

9:30: Ritrovo a Settimo Vittone (TO)

10:00 – 12:30: Incontro sul tema della tutela dei fiumi e passeggiata all’interno del bosco di Gianroberto

13:30 – 16:00: Pranzo e spettacolo sulla storia di Olivetti

16:30-17:30 – Riflessioni e ricordi sul pensiero di Gianroberto Casaleggio

Verranno inviate indicazioni di dettaglio una settimana prima dell’evento.

Se sei interessato all’iniziativa puoi iscriverti qui gratuitamente, ma se vorrai partecipare al pranzo e assistere allo spettacolo su Olivetti sarà necessario un contributo minimo di 25 euro.

Tutti i soci dell’Associazione invece saranno ospiti al pranzo con spettacolo su Olivetti e potranno far partecipare un accompagnatore (se non ti sei iscritto all’Associazione puoi farlo da qui).

ISCRIVITI AL SUM#08, TI ASPETTIAMO!