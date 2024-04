Intervista a Secondo Barbero: il ruolo dell’Arpa nella tutela dei fiumi

In vista del prossimo SUM dedicato all’importanza della tutela dei nostri fiumi, che si terrà il prossimo 13 aprile ad Ivrea, abbiamo avuto il piacere di intervistare con il Dott. Secondo Barbero, Direttore Generale dell’Arpa del Piemonte, un protagonista nel panorama della tutela ambientale!

Nel video qui sotto trovate l’intervista completa.

Il Dott. Barbero ci ha condotti attraverso il percorso evolutivo delle Arpa, nate in seguito al referendum del ’93 per garantire una gestione autonoma della protezione ambientale. L’Arpa del Piemonte, pioniera tra le altre, si distingue per la trasparenza dei dati e la sua vigilanza attenta sulla qualità dei fiumi.

Approfondendo la discussione sulla qualità dei fiumi italiani, il Dott. Barbero ha evidenziato gli sforzi congiunti per soddisfare gli obiettivi delle direttive europee. Grazie al monitoraggio costante, l’Arpa è in prima linea nel perseguire il risanamento delle acque.

Il tema della balneabilità dei fiumi italiani è emerso come una sfida da affrontare con determinazione. Sebbene alcuni laghi siano considerati balneabili, la situazione dei corsi d’acqua richiede maggiori investimenti e attenzione.

Un dibattito coinvolgente che ci ha resi consapevoli dell’importanza di proteggere i nostri fiumi! L’azione concreta e la collaborazione sono fondamentali per garantire un futuro sano per i nostri corsi d’acqua e per le generazioni a venire.

Non mancate l’appuntamento del 13 aprile, dove approfondiremo ulteriormente questa discussione cruciale sul futuro dei nostri fiumi!

