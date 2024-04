Fiumipuliti.it: monitoriamo insieme i fiumi

I fiumi sono le arterie della natura. Oggi diamo per scontato che debbano essere dei canali di scolo di case, di pesticidi e di scarichi di fabbriche. Ma non è sempre stato così e oggi non dappertutto è così.

È solo la nostra ignavia a darlo per scontato.

Negli anni ‘50 i nostri nonni nuotavano nel Po e nel Tevere come oggi siamo abituati a fare solo più al mare.

Oggi altri Paesi europei hanno dimostrato che si può ritornare ad avere fiumi puliti.

Nel Tamigi di Londra sono tornati i delfini. A Parigi quest anno si terranno le Olimpiadi nella Senna. In Francia tutti i fiumi sono balneabili tranne quelli che sono verificati essere non balneabili. In Italia purtroppo funziona al contrario: per legge si dà per scontato che tutti non siano balneabili tranne quelli in cui è comunicata la balneabilità. E purtroppo le Arpa si occupano di balneabilità solo di mare e (di alcuni) laghi. I Fiumi sono lasciati a se stessi.

Oggi con il SUM#08 abbiamo deciso di lanciare una iniziativa di sensibilizzazione per fare il primo passo perché anche in Italia si possa invertire la rotta.

Per poter avere i fiumi puliti dobbiamo sapere quanto e quali sono sporchi. Abbiamo quindi richiesto tutte le analisi storiche condotte dalle Arpa regionali e le abbiamo pubblicate in una unica cartina dei fiumi italiani perché tutti possano vedere la situazione del loro fiume.

Per interpretare i dati abbiamo scritto un piccolo librettino dove sono spiegati e indicati i valori che permettono ai vari pesci di vivere e alle persone di nuotare.

Infine con un progetto di citizen science abbiamo permesso a tutti i cittadini di integrare nel sito le analisi dove le Arpa non sono ancora arrivate tenendo distinti i due dati.

Oggi, durante il SUM#08 regaleremo i kit di analisi delle acque per poter condurre le analisi dei fiumi che abbiamo più vicini.

Se vuoi anche tu i fiumi italiani di nuovo puliti: