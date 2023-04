SUM07, Vi mostrerò un perdente

“Mostratemi un politico che non conosce internet e vi mostrerò un perdente“.

Lo ha detto Gianroberto Casaleggio durante il Forum Ambrosetti. Il significato? Con questo aforisma Gianroberto Casaleggio mette in evidenza quanto le competenze legate al digitale e la conoscenza di Internet siano oggi essenziali per chiunque intenda portare avanti un percorso nelle istituzioni.

Per governare la società moderna, infatti, bisogna conoscere Internet e la Rete. L’uso efficace delle tecnologie digitali è ormai indispensabile per chi svolge funzioni politiche per rafforzare gli strumenti di comunicazione e per coinvolgere le persone che credono in un determinato progetto.

P.S: Quest’anno il Sum#07 si terrà nel bosco che Gianroberto acquistò nel Canavese. Durante la passeggiata verranno installati alcuni cartelli su cui saranno trascritti i suoi pensieri. Gli iscritti all’Associazione Gianroberto Casaleggio hanno scelto alcuni dei suoi aforismi più significativi. Ma a scegliere il cartello che verrà apposto all’ingresso del bosco di Gianroberto sarà la Rete attraverso una votazione online. La consultazione si terrà su Camelot, la nuova piattaforma di e-voting creata da Davide Casaleggio ed Enrica Sabatini. A partecipare alla votazione saranno tutti gli iscritti al Blog delle Stelle e al Sum#07, che si terrà il 15 aprile nel bosco di Gianroberto. Il quesito a cui i partecipanti alla votazione dovranno rispondere è il seguente: “Qual è l’aforisma più significativo che ci ha lasciato Gianroberto Casaleggio?”

Negli ultimi giorni, sul Blog delle Stelle, abbiamo pubblicato altri brevi articoli sui singoli aforismi. Intanto, qui è possibile leggere gli aforismi su cui i partecipanti alla votazione potranno esprimersi.