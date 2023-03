Partecipa alla consultazione! #Sum07

Partecipa alla votazione!

Quest’anno il Sum#07 si terrà nel bosco che Gianroberto acquistò nel Canavese. Durante la passeggiata verranno installati alcuni cartelli su cui saranno trascritti i suoi pensieri. Gli iscritti all’Associazione Gianroberto Casaleggio hanno scelto alcuni dei suoi aforismi più significativi. Ma a scegliere il cartello che verrà apposto all’ingresso del bosco di Gianroberto sarà la Rete attraverso una votazione online. La consultazione si terrà su Camelot, la nuova piattaforma di e-voting creata da Davide Casaleggio ed Enrica Sabatini. A partecipare alla votazione saranno tutti gli iscritti al Blog delle Stelle e al Sum#07, che si terrà il 15 aprile nel bosco di Gianroberto.

Nei prossimi giorni, sul Blog delle Stelle, saranno pubblicati dei brevi articoli sui singoli aforismi. Intanto, qui in basso sono elencate le dieci frasi su cui si esprimerà la Rete:

Secondo te, qual è l’aforisma più significativo che ci ha lasciato Gianroberto Casaleggio?

1 – “Se qualcosa si pone tra me e l’obiettivo, la sposto”

2 – “Preferisco dire sempre quello che penso; gli altri lo possono condividere, se vogliono, o confutarlo. È più sportivo così”

3 – “Una persona può credere alle parole. Ma crederà sempre agli esempi”

4 – “Non bisogna aspettare che finisca il petrolio: l’età della pietra non è finita perché sono finite le pietre”

5 – “Penso sia necessaria una rivisitazione per migliorare la Costituzione, non per cambiarla”

6 – “La fiducia è piena o non esiste”

7 – “Al minimo dubbio, nessun dubbio”

8 – “La Rete ha cambiato tutte le regole dell’informazione”

9 – “Non esistono scuse. Esistono solo fallimenti”

10 – “La memoria della Rete è eterna”

F.A.Q.

Cos’è il SUM?

Il Sum è l’evento annuale organizzato per ricordare il pensiero di Gianroberto Casaleggio

Chi organizza il SUM?

Ad organizzare il Sum, arrivato alla settima edizione, è l’Associazione Gianroberto Casaleggio

Come faccio ad iscrivermi all’Associazione Gianroberto Casaleggio?

È molto semplice, basta andare sul sito dell’Associazione

Come faccio a partecipare al Sum#07?

Per partecipare al Sum#07 è richiesta l’iscrizione all’iniziativa su Eventbrite. Clicca su questo link:

Chi può partecipare alla consultazione online?

Tutti gli iscritti al Sum#07 e al Blog delle stelle potranno esprimere la propria preferenza, quando la consultazione sarà aperta