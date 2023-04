SUM07, La Rete è l’antidoto alle dittature

Gianroberto Casaleggio era solito inviare una newsletter ai dipendenti con cui lavorava in Webegg. Firmava i testi con il nome di un personaggio inventato: Green Monkey.

Gli piaceva stimolare il pensiero di chi lavorava con lui. La frase “La Rete è l’antidoto alle dittature” del Green Monkey spiega il potenziale di Internet come una forza capace di democratizzare, favorendo la libertà di espressione, la partecipazione e la condivisione di informazioni. Nelle dittature i canali di comunicazione e di informazione – il più delle volte – sono controllati dal Governo e Internet offre la possibilità di recepire e condividere informazioni in modo orizzontale.

Internet può essere anche uno strumento al servizio della mobilitazione e dell’organizzazione di manifestazioni, permettendo ai cittadini di organizzarsi e promuovere progetti comuni. Non a caso, in diversi Paesi del mondo, i social media rappresentano uno degli strumenti utilizzati dai cittadini contro i regimi autoritari.

In sintesi, la frase “La Rete è l’antidoto alle dittature” spiega il potenziale di Internet come strumento per promuovere la democrazia e contrastare le dittature attraverso la condivisione.

P.S: Quest’anno il Sum#07 si terrà nel bosco che Gianroberto acquistò nel Canavese. Durante la passeggiata verranno installati alcuni cartelli su cui saranno trascritti i suoi pensieri. Gli iscritti all’Associazione Gianroberto Casaleggio hanno scelto alcuni dei suoi aforismi più significativi. Ma a scegliere il cartello che verrà apposto all’ingresso del bosco di Gianroberto sarà la Rete attraverso una votazione online. La consultazione si terrà su Camelot, la nuova piattaforma di e-voting creata da Davide Casaleggio ed Enrica Sabatini. A partecipare alla votazione saranno tutti gli iscritti al Blog delle Stelle e al Sum#07, che si terrà il 15 aprile nel bosco di Gianroberto. Il quesito a cui i partecipanti alla votazione dovranno rispondere è il seguente: “Qual è l’aforisma più significativo che ci ha lasciato Gianroberto Casaleggio?”

Nei prossimi giorni, sul Blog delle Stelle, saranno pubblicati altri brevi articoli sui singoli aforismi. Intanto, qui è possibile leggere gli aforismi su cui i partecipanti alla votazione potranno esprimersi.