SUM07, La fiducia è piena o non esiste

“La fiducia è piena o non esiste” è una frase scritta da Gianroberto Casaleggio e riportata nel suo libro “Veni, Vidi, Web”. Il testo – con una breve introduzione del rapper Fedez – si occupa di Web nelle sue diverse forme applicate alla realtà e ne preconizza la sua diffusione universale.

Ma perché “La fiducia è piena o non esiste”? Secondo Gianroberto Casaleggio la fiducia deve essere completa e totale per poter esistere veramente. Quella parziale, infatti, non basta: la fiducia può esistere soltanto se implica la completa assenza di dubbi.

Secondo Gianroberto la fiducia deve essere basata su una reciproca comprensione tra le persone. Questi concetti valgono anche per le persone più note. Nella sua visione Gianroberto Casaleggio riteneva che soprattutto chi ricopre incarichi pubblici dovrebbe ispirare una fiducia completa e totale nelle persone.

P.S: Quest’anno il Sum#07 si terrà nel bosco che Gianroberto acquistò nel Canavese. Durante la passeggiata verranno installati alcuni cartelli su cui saranno trascritti i suoi pensieri. Gli iscritti all’Associazione Gianroberto Casaleggio hanno scelto alcuni dei suoi aforismi più significativi. Ma a scegliere il cartello che verrà apposto all’ingresso del bosco di Gianroberto sarà la Rete attraverso una votazione online. La consultazione si terrà su Camelot, la nuova piattaforma di e-voting creata da Davide Casaleggio ed Enrica Sabatini. A partecipare alla votazione saranno tutti gli iscritti al Blog delle Stelle e al Sum#07, che si terrà il 15 aprile nel bosco di Gianroberto. Il quesito a cui i partecipanti alla votazione dovranno rispondere è il seguente: “Qual è l’aforisma più significativo che ci ha lasciato Gianroberto Casaleggio?”

Nei prossimi giorni, sul Blog delle Stelle, saranno pubblicati altri brevi articoli sui singoli aforismi. Intanto, qui è possibile leggere gli aforismi su cui i partecipanti alla votazione potranno esprimersi.