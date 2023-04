SUM07, Il sapere collettivo è la nuova politica

“Il sapere collettivo è la nuova politica” è una frase che Gianroberto Casaleggio scrisse per “Gaia, the future of politics“, un video sperimentale pubblicato a settembre 2008 che ipotizza possibili scenari del futuro.

Secondo Gianroberto Casaleggio la nuova politica è rappresentata dalla diffusione e condivisione delle informazioni, le quali non dovrebbero essere limitate a poche persone.

In generale, questo aforisma racchiude la visione di Gianroberto Casaleggio: un sistema politico sempre più inclusivo e partecipativo, in contrasto con i modelli di governo basati sul potere nelle mani di pochi.

P.S: Quest’anno il Sum#07 si terrà nel bosco che Gianroberto acquistò nel Canavese. Durante la passeggiata verranno installati alcuni cartelli su cui saranno trascritti i suoi pensieri. Gli iscritti all’Associazione Gianroberto Casaleggio hanno scelto alcuni dei suoi aforismi più significativi. Ma a scegliere il cartello che verrà apposto all’ingresso del bosco di Gianroberto sarà la Rete attraverso una votazione online. La consultazione si terrà su Camelot, la nuova piattaforma di e-voting creata da Davide Casaleggio ed Enrica Sabatini. A partecipare alla votazione saranno tutti gli iscritti al Blog delle Stelle e al Sum#07, che si terrà il 15 aprile nel bosco di Gianroberto. Il quesito a cui i partecipanti alla votazione dovranno rispondere è il seguente: “Qual è l’aforisma più significativo che ci ha lasciato Gianroberto Casaleggio?”

Negli ultimi giorni, sul Blog delle Stelle, abbiamo pubblicato altri brevi articoli sui singoli aforismi. Intanto, qui è possibile leggere gli aforismi su cui i partecipanti alla votazione potranno esprimersi.