SUM07, Deroghi una regola? La cancelli!

“Ogni volta che deroghi una regola, praticamente la cancelli” (Dichiarazione pubblica).

“Ogni volta che deroghi una regola, praticamente la cancelli” è una dichiarazione pubblica di Gianroberto Casaleggio in cui emerge l’impatto delle deroghe. Questo aforisma racchiude un significato estremamente profondo e che vale per diverse tipologie di organizzazione. Ogni qualvolta si fa un’eccezione, infatti, indipendentemente dal contesto in cui succeda, si sta sostanzialmente annullando il principio intrinseco della singola regola. Derogando, infatti, si nega l’efficacia della regola stessa.

P.S: Quest’anno il Sum#07 si terrà nel bosco che Gianroberto acquistò nel Canavese. Durante la passeggiata verranno installati alcuni cartelli su cui saranno trascritti i suoi pensieri. Gli iscritti all’Associazione Gianroberto Casaleggio hanno scelto alcuni dei suoi aforismi più significativi. Ma a scegliere il cartello che verrà apposto all’ingresso del bosco di Gianroberto sarà la Rete attraverso una votazione online. La consultazione si terrà su Camelot, la nuova piattaforma di e-voting creata da Davide Casaleggio ed Enrica Sabatini. A partecipare alla votazione saranno tutti gli iscritti al Blog delle Stelle e al Sum#07, che si terrà il 15 aprile nel bosco di Gianroberto. Il quesito a cui i partecipanti alla votazione dovranno rispondere è il seguente: “Qual è l’aforisma più significativo che ci ha lasciato Gianroberto Casaleggio?”

Negli ultimi giorni, sul Blog delle Stelle, abbiamo pubblicato altri brevi articoli sui singoli aforismi. Intanto, qui è possibile leggere gli aforismi su cui i partecipanti alla votazione potranno esprimersi.