SUM07, Aforisma 5, i mezzi sono il fine

“I mezzi sono il fine” (Green Monkey)

Gianroberto Casaleggio era solito inviare una newsletter ai dipendenti con cui lavorava in Webegg. Firmava i testi con il nome di un personaggio inventato: Green Monkey.

Gli piaceva stimolare il pensiero di chi lavorava con lui. Una volta scrisse “I mezzi sono il fine”. Una frase che può essere interpretata in diversi modi, ma il significato di questa frase di Gianroberto è molto chiaro: non è sufficiente avere un obiettivo giusto, ma è altrettanto importante perseguirlo in modo etico e corretto. Questo è uno degli insegnamenti che ci ha lasciato Gianroberto Casaleggio: al di là dell’obiettivo, bisogna mantenere alta l’asticella dei valori anche nei mezzi utilizzati per raggiungerlo.

P.S: Quest’anno il Sum#07 si terrà nel bosco che Gianroberto acquistò nel Canavese. Durante la passeggiata verranno installati alcuni cartelli su cui saranno trascritti i suoi pensieri. Gli iscritti all’Associazione Gianroberto Casaleggio hanno scelto alcuni dei suoi aforismi più significativi. Ma a scegliere il cartello che verrà apposto all’ingresso del bosco di Gianroberto sarà la Rete attraverso una votazione online. La consultazione si terrà su Camelot, la nuova piattaforma di e-voting creata da Davide Casaleggio ed Enrica Sabatini. A partecipare alla votazione saranno tutti gli iscritti al Blog delle Stelle e al Sum#07, che si terrà il 15 aprile nel bosco di Gianroberto. Il quesito a cui i partecipanti alla votazione dovranno rispondere è il seguente: “Qual è l’aforisma più significativo che ci ha lasciato Gianroberto Casaleggio?”

Nei prossimi giorni, sul Blog delle Stelle, saranno pubblicati altri brevi articoli sui singoli aforismi. Intanto, qui è possibile leggere gli aforismi su cui i partecipanti alla votazione potranno esprimersi.