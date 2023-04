Premio “Gianroberto Casaleggio 2023”

In occasione del Sum#07 l’Associazione Gianroberto Casaleggio ha deciso di assegnare un premio in denaro alla miglior tesi pubblicata nel 2022, con l’obiettivo di valorizzare chi persegue l’obiettivo di migliorare il futuro.

Per l’anno 2023 l’Associazione Gianroberto Casaleggio ha ritenuto come argomento meritevole la ricerca verso l’impatto zero della CO2 di origine antropica. Le azioni degli esseri umani, infatti, devono essere sempre più rispettose del pianeta.

Il ripensamento delle catene produttive, dei consumi e dei comportamenti rappresentano solo l’inizio di un lungo percorso che deve abbracciare ogni attività umana per il raggiungimento di un punto di equilibrio planetario. Su questo argomento sono stati valutati gli elaborati che analizzano, quantificano e propongono efficaci rimedi per ridurre il tasso carbonico.

Gli elaborati delle tesi più interessanti sono state sottoposte ad una giuria nominata dall’Associazione e presieduta dal Prof. Sergio Venturino, di cui fanno parte il Professore Francesco Perrini dell’Università Bocconi e il Dott. Beniamino De Liguori della Fondazione Olivetti.

Durante la manifestazione Sum#07 – che si terrà il prossimo 15 aprile ad Ivrea – avverrà la premiazione del vincitore.

P.S. I risultati della consultazione svoltasi ieri su quale sia l’aforisma più significativo che ci ha lasciato Gianroberto Casaleggio, saranno resi noti domani durante il #SUM07.