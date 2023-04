Aperta la votazione! Sum#07

Dalle 10:00 alle 18:00 di oggi – giovedì 13 aprile – tutti gli iscritti al Blog delle Stelle e al Sum#07 possono partecipare alla consultazione online. Il quesito a cui bisogna rispondere è il seguente:

Secondo te, qual è l’aforisma più significativo che ci ha lasciato Gianroberto Casaleggio?

1 – “Se qualcosa si pone tra me e l’obiettivo, la sposto” (Colloqui in Casaleggio Associati)

2 – “È difficile vincere con chi non si arrende mai” (Italia a 5 Stelle a Imola, 2015)

3 – “Una persona può credere alle parole. Ma crederà sempre agli esempi” (Italia a 5 Stelle a Imola)

4 – Un’idea non è né di destra né di sinistra. È un’idea buona o cattiva. (Il Grillo canta sempre al tramonto)

5 – “I mezzi sono il fine” (Green Monkey)

6 – “La fiducia è piena o non esiste” (Veni vidi web)

7 – “La Rete è l’antidoto alle dittature” (Green Monkey)

8 – “Ogni volta che deroghi una regola, praticamente la cancelli” (Dichiarazione pubblica)

9 – “Mostratemi un politico che non conosce internet e vi mostrerò un perdente” (Intervento al Forum Ambrosetti)

10 – “Il sapere collettivo è la nuova politica” (Gaia, the future of politics)

Nelle scorse settimane, sul Blog Delle Stelle.it, sono state pubblicate alcune frasi di Gianroberto Casaleggio, accompagnate da brevi descrizioni che ripercorrono il significato degli aforismi su cui gli iscritti dovranno esprimersi nel corso della consultazione online.

Ma perché è stata organizzata una consultazione online?

Quest’anno il Sum#07 – l’evento annuale organizzato dall’Associazione Gianroberto Casaleggio – si terrà nel bosco che Gianroberto acquistò nel Canavese. Durante la passeggiata verranno installati undici cartelli con alcuni dei suoi pensieri.

Gli iscritti all’Associazione Gianroberto Casaleggio hanno scelto i primi dieci cartelli,ma a scegliere il cartello che verrà apposto all’ingresso del bosco di Gianroberto sarà la Rete attraverso la votazione online che si terrà oggi 13 aprile dalle ore 10 alle 18:00. Proprio come avrebbe voluto Gianroberto.