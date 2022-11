Alberi per il Futuro 2022: La giornata nazionale degli alberi si avvicina!

La giornata nazionale degli alberi rappresenta, sempre più, un simbolo di rinascita e di impegno nei confronti del nostro domani. Un’occasione simbolica che si trasforma in impegno reale in favore del nostro pianeta ed i nostri territori. Un inno alla vita che vorremmo poter celebrare ogni giorno. Quest’oggi vogliamo proporvi la poesia di Emma Chiera tratta da: “Stanotte è venuto il fiume” – 2006.

Di un’attualità commovente, affinché possa essere un concreto momento di riflessione e di avvicinamento tra le persone e con la nostra Madre Terra, senza colori, senza bandiere, simbolo esclusivo del nostro comune sentire, della nostra umanità.

“Quando

saremo stanchi

di giocare a Dio sulla Terra

quando

avremo combattuto anche l’ultima guerra

quando

avremo espresso tutta la potenzialità

del glorioso vocabolo civiltà

quando

ci guarderà con ostile cipiglio

ormai nemico anche nostro figlio

quando

avremo fatto abbastanza rumore

e cancellato sulla Terra ogni traccia d’amore

quando

per la nostra sete di potere

non ci sarà più nulla da avere

allora

sarà giunta l’ora

di tornare sugli alberi.

E non ci saranno più alberi…”

[Da: “Stanotte è venuto il fiume” – 2006 – Emma Chiera]

“E non ci saranno più alberi…” così si conclude la poesia di Emma Chiera. Distese desertiche, panorami di cemento, strutture hi- tech che compongono città asettiche,l’occhio corre alla ricerca incessante di vita ma intorno solo aridità e vuoto, realtà futuristica e distopica. E come in un romanzo di Dickens, potremmo ritrovarci moderni Scrooge in un viaggio alla ricerca costante ma, questa volta, non dello spirito del Natale bensì degli Alberi.

In passato appena fuori dalla finestra un pino con i suoi effluvi profumava le serate estive, una magnolia offriva riparo a gatti sonnecchianti e pigri per il gran caldo, un salice con le sue fronde lunghe e verdeggianti creava riparo per formiche intente alla raccolta di cibo in vista dell’inverno, un cipresso offriva riposo ai nostri cari estinti.

Il presente ci offre ancora la possibilità di godere di panorami verdeggianti, distese di prati, foreste e parchi. Proiettiamo tutto questo nel nostro futuro.

Se il “vocabolo civiltà” non è ancora stato cancellato e siamo tutt’ora in grado di esprimere e seminare “tracce d’amore” è adesso il momento di agire insieme, per permettere al nostro pianeta di rifiorire e dare a noi ed alle generazioni a venire, un futuro degno di essere vissuto pienamente, una vita di alberi e di amore.

Se anche tu hai compreso l’importanza ed il significato di questa giornata, il 19,20,21 novembre pianta anche tu un albero attraverso l’iniziativa Alberi per il Futuro 2022.

STAI ORGANIZZANDO ANCHE TU L’INIZIATIVA NEL TUO COMUNE, COSA ASPETTI?

COMPILA IL FORM E DICCI QUANTI ALBERI PIANTERAI, QUANDO E DOVE.