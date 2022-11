Alberi per il Futuro 2022: pianta un albero anche tu!

Piantare alberi in città significa avere a cuore il proprio territorio e fare qualcosa di concreto per valorizzarlo, rendendolo un posto migliore per tutti.

Il verde urbano infatti abbassa la temperatura, contrasta l’inquinamento e assorbe CO2. Senza contare tutte le attività sociali che possono essere organizzate in uno spazio verde. Il verde in città unisce!

In occasione della giornata nazionale degli alberi quest’anno puoi farlo anche tu aderendo all’iniziativa Alberi per il Futuro 2022. Il 19, 20 e 21 novembre 2022, pianta un albero nella tua città, rendendola un posto migliore!

COME FARE PER PARTECIPARE?

All’interno di questa cartella drive troverai tutti i materiali utili per organizzare l’iniziativa nella tua città. E’ inoltre disponibile un canale Telegram nel quale potrai trovare supporto ed incontrare e condividere l’attività con tutti i partecipanti della tua regione di appartenenza.

Più alberi significa anche meno inquinamento e un territorio più sicuro: in pratica è un piccolo investimento fatto oggi che domani porta grandi benefici in termini di tutela dell’ambiente, di salvaguardia della salute umana, di sicurezza del territorio e dunque di minori costi a carico della collettività. Tante buone ragioni per continuare a piantarne in ogni occasione e per sensibilizzare grandi e piccini informandoli sui mille benefici della forestazione urbana.

STAI ORGANIZZANDO ANCHE TU L’INIZIATIVA NEL TUO COMUNE, COSA ASPETTI?

COMPILA IL FORM E DICCI QUANTI ALBERI PIANTERAI, QUANDO E DOVE.