Alberi per il Futuro 2021: il 19, 20 e 21 novembre partecipa anche tu!

Anche quest’anno ci siamo! Il 19, 20 e 21 novembre torna Alberi per il Futuro, l’iniziativa fortemente voluta da Gianroberto Casaleggio e che, dal 2015, ha consentito di piantare migliaia e migliaia di alberi nelle nostre città.

Come Associazione Gianroberto Casaleggio in sinergia con Rousseau, siamo lieti di condividere la mappa interattiva sul Portale Eventi di Rousseau dove potrete trovare tutte le iniziative di Alberi per il Futuro per il 2022 in giro per l’Italia.

Durante la partecipazione agli eventi presenti sul territorio, posta brevi video e foto sui tuoi profili social usando l’hashtag #alberiperilfuturo e taggando L’Associazione Gianroberto Casaleggio e l’Associazione Rousseau. Così potremo condividere e diffondere il tuo gesto di cura e fiducia nel futuro.