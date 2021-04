22 eventi di Rousseau a costo zero grazie a volontari e microdonazioni

In questi mesi difficili dovuti alle enormi difficoltà economiche di cui tutti sono a conoscenza, siamo riusciti in un miracolo: organizzare 22 eventi a costo zero.

Questo è stato possibile grazie al supporto di persone speciali: da una parte, grazie a esperti e professionisti che hanno deciso di mettersi a disposizione gratuitamente come relatori, docenti o per l’organizzazione stessa degli eventi e, dall’altra grazie alle microdonazioni ai singoli eventi dei tanti cittadini che hanno creduto nei progetti che abbiamo portato avanti.

In questo modo è stato possibile garantire per quattro mesi quello spazio di partecipazione e di formazione che i cittadini meritano all’interno della vita politica.

Grazie all’impegno volontario e al contributo di ogni singola persona, in questi mesi sul Portale Eventi di Rousseau:

– oltre 900 cittadini hanno preso parte al percorso di formazione, durato tre mesi, per gli Ambasciatori della Partecipazione attraverso il quale hanno potuto acquisire gli strumenti culturali e operativi necessari per dedicarsi alla promozione e all’applicazione degli strumenti di democrazia diretta e partecipata sul proprio territorio,

– migliaia di attivisti sono stati coinvolti nella progettazione delle sedi digitali tematiche e territoriali, regione dopo regione attraverso il tour digitale “La Base incontra Rousseau” nato da un’idea del gruppo “Parola agli attivisti” coordinato dalla consigliera regionale Lazio Francesca De Vito,

– oltre 400 progettisti sono stati impegnati all’interno del percorso “Level Up Sistema Meriti” con l’obiettivo di stabilire i principi, i valori e le regole alla base di un nuovo modello di selezione della classe politica dal basso che sia in grado di far emergere competenze specifiche, esperienze, adesione ai principi e visione politica,

– oltre 600 persone hanno potuto formarsi e confrontarsi con esperti sui fondamenti per comprendere e interpretare il Bilancio Comunale attraverso il corso coordinato dalle facilitatrici regionali Alessandra Gianotti e Sara Montrasio,

– tutti i cittadini hanno potuto conoscere le battaglie e le migliori iniziative portate avanti dai sindaci e dagli assessori del MoVimento 5 Stelle, che ogni giorno si impegnano per cambiare il volto delle loro città, seguendo le tappe del tour digitale “Out in the Street – Alla scoperta delle città a 5 stelle” condotto dal referente della funzione Sharing di Rousseau Marco Piazza.

Tutte queste attività non sarebbero state possibili senza le piccole donazioni dei cittadini e l’impegno volontario di coloro che credono nel progetto civico portato avanti da Rousseau.

Grazie a loro abbiamo trovato la forza di andare avanti, nonostante tutto.

A tutti loro va il nostro doveroso e profondo Grazie!