Facciamo EcoScuola, oltre 3 milioni di euro dei nostri stipendi alle scuole

La nostra iniziativa, finanziata dalle restituzioni dei portavoce del MoVimento 5 Stelle, sta dando importanti risultati e questo ci rende orgogliosi. Con #FacciamoEcoScuola abbiamo destinato oltre 3 milioni di euro dei nostri stipendi alle scuole pubbliche statali.

Sono stati circa 200 i progetti destinatari delle donazioni, scelti dagli iscritti il 14 e 15 maggio 2020 sulla piattaforma Rousseau tra gli oltre mille provenienti dalle scuole di tutta Italia, presentati su base regionale e in forma anonima al fine di consentire una valutazione basata esclusivamente sulla qualità della proposta.

Nel Lazio, nel Comune di Nettuno (RM), l’Istituto Comprensivo “Nettuno II” con il nostro contributo ha potuto mettere in sicurezza tutte le aule del secondo piano; ha migliorato il benessere degli studenti e di tutto il personale addetto, isolando termicamente ed acusticamente le aule dall’esterno; ha diminuito il fabbisogno energetico della struttura.

In Sicilia, nel Comune di Taormina (ME), l’I.I.S.S. “S. Pugliatti” con il nostro contributo ha potuto compiere un ulteriore passo in avanti verso la sensibilizzazione alle tematiche sulla lotta agli sprechi e il rispetto per l’ambiente. L’istituto è riuscito infatti a realizzare concretamente il progetto “Acqua a Km 0 e Plastic Free” ritenuto una priorità formativa ed educativa.

In Puglia, nel Comune di San Severo (FG), il Circolo Didattico Statale “De Amicis” con il nostro contributo ha creato un cortile attrezzato per condurre un bio-orto didattico e per svolgere spettacoli e attività sportive, aperto alla collettività, sia in senso fruitivo che propositivo.

Questo è un importante segnale verso le nuove generazioni che rappresentano il futuro del nostro Paese.