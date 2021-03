Facciamo EcoScuola, oltre 3 milioni di euro dei nostri stipendi alle scuole

La nostra iniziativa, finanziata dalle restituzioni dei portavoce del MoVimento 5 Stelle, sta dando importanti risultati e questo ci rende orgogliosi. Con #FacciamoEcoScuola, abbiamo destinato oltre 3 milioni di euro dei nostri stipendi alle scuole pubbliche statali.

Sono stati circa 200 i progetti destinatari delle donazioni, scelti dagli iscritti il 14 e 15 maggio 2020 sulla piattaforma Rousseau tra gli oltre mille provenienti dalle scuole di tutta Italia, presentati su base regionale e in forma anonima al fine di consentire una valutazione basata esclusivamente sulla qualità della proposta.

In Calabria, nel Comune di Tortora (CS), l’Istituto Comprensivo “Marco Arrio Clymeno” con il nostro contributo ha potuto mettere in sicurezza i locali della scuola, soprattutto riguardo le vie di fuga, il microclima e la palestra, che è stata dotata dei defibrillatori salvavita. I Dea, inoltre, saranno di utilità anche per l’intera comunità.

In Lombardia, nel Comune di Cologno al Serio, l’Istituto Comprensivo “Antonio Locatelli” tramite il nostro contributo ha potuto mettere in sicurezza i locali scolastici con la posa di copricaloriferi e paraspigoli per infissi di alluminio per 135 finestre di varie dimensioni. Inoltre, ha potuto abbattere una barriera architettonica con la posa di una rampa che consente, ai bambini non autonomi nella deambulazione, di raggiungere sia il cortile della scuola che la palestra, e permette di essere utilizzata come uscita d’emergenza, in caso di evacuazione, per i bambini con grave disabilità.

In Friuli Venezia Giulia, nel Comune di Fontanafredda (PN), l’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” con il nostro contributo ha potuto mettere in sicurezza i locali della scuola attraverso la sistemazione del cavedio, per evitare le continue infiltrazioni d’acqua e conseguire un efficientamento energetico. Inoltre, ha potuto sostituire i serramenti esistenti con quelli in alluminio di ultima generazione.

È un importante segnale verso le nuove generazioni che rappresentano il futuro del nostro Paese.