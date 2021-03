Ambasciatori della Partecipazione: una formazione concreta per coinvolgere i cittadini

Di Roberto Monaldi, tutor del percorso di formazione “Ambasciatori della Partecipazione”

Il percorso di formazione “Ambasciatori della partecipazione” della Rousseau Open Academy sta per affrontare nella giornata di domenica 21 marzo la nona lezione.

In questa sessione i futuri ambasciatori assimileranno nuove conoscenze. Tutto ciò insieme ad esperti come: Giampaolo Colletti, giornalista, manager e saggista, che ci relazionerà su come comunicare per creare partecipazione e appartenenza e Alessandro Feragalli, esperto di processi di pianificazione partecipata, che ci spiegherà i principali modelli di partecipazione.

Per prendere parte all’incontro registratevi QUI. Riceverete una mail con le indicazioni per ottenere il link di accesso personalizzato.

La seconda parte dell’incontro sarà dedicata alla presentazione dei project work di gruppo sulla rappresentazione del format nazionale ispirato alla giornata nazionale della partecipazione e della “cittadinanza digitale”. Un progetto ambizioso che vedrà gli Ambasciatori della Partecipazione, divisi in 35 gruppi di lavori, impegnarsi in un grande esperimento di innovazione creativa che vedrà il coinvolgimento di oltre 400 progettisti di tutto il territorio nazionale. Ogni gruppo dovrà descrivere l’iniziativa basandosi principalmente su un target d’età (giovani, adulti ed over 60) a loro affidato dalla Rousseau Open Accademy.

Il progetto prescelto vedrà la sua nascita il 12 Aprile 2021 proprio 5 anni dopo la scomparsa di Gianroberto Casaleggio.

Giovedì 11 marzo ha avuto luogo la settima lezione del terzo modulo dedicato alla cultura dell’innovazione nel periodo pandemico. In questa session l’esperto di processi innovativi, Alessandro Cacciato ha esposto in maniera chiara attraverso l’utilizzo delle slide e dei video cosa significhi al giorno d’oggi la cultura dell’innovazione. Per risolvere un problema, per far nascere un’idea innovativa da un foglio bianco, tante volte occorre rompere gli schemi ed affrontare le questioni totalmente da un altro punto di vista. Cambiare mentalità o uscire dalla nostra area di confort è più difficile. Per questo Cacciato affronta questi temi utilizzando un linguaggio non convenzionale, ribadendo con forza che le persone più innovative sono coloro più aperte a sbagliare ed a mettersi in gioco. Grazie ad Alessandro Cacciato abbiamo ripercorso l’inizio di tanti innovatori che hanno cambiato la storia dell’umanità nei più svariati settori: Bill Gates fondatore della Microsoft, Jeff Bezos fondatore di Amazon, Larry Page e ‎Sergey Brin fondatore di Google.

I futuri ambasciatori al momento dello spazio a loro riservato hanno interagito numerosi, sommergendo di domande il relatore della Rousseau Open Accademy, sul tema dell’innovazione, sui lavori del futuro, sulla rete come intelligenza collettiva e sugli strumenti che il web offre.

Il sondaggio trasmesso alla fine di ogni lezione per avere un feedback sulla sessione ha soddisfatto le aspettative con una media del 94% di gradimento.

Stiamo entrando nelle fasi più impegnative e fondamentali del cammino formativo “Ambasciatori della Partecipazione”.

Vi ricordo che l’ottavo incontro verrà recuperato martedì 23 marzo alle ore 19.

E come sempre, ricordiamo che non è prevista alcuna quota di iscrizione o pagamento: tutte le persone regolarmente registrate al percorso potranno accedere alle attività e decidere se supportare con donazioni volontarie