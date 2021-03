Ambasciatori della Partecipazione: continua il percorso per creare valore civico

di Valeria Marrocco e Roberto Monaldi, tutor del percorso di formazione “Ambasciatori della Partecipazione”

Oggi giovedì 11 marzo il corso di formazione “Ambasciatori della Partecipazione”, promosso dalla Rousseau Open Academy, che ha la durata di 3 mesi, darà inizio ufficialmente, con la settima lezione, al terzo modulo. Modulo che sarà rivolto più propriamente all’apprendimento delle organizzazioni olocratiche e allo sviluppo delle competenze digitali e non, necessarie per promuovere iniziative, progetti e attività. Particolare focus sarà dedicato allo sviluppo di quelle abilità e competenze necessarie per comunicare, collaborare, negoziare per la creazione di valore, promuovere motivazione nei gruppi, risolvere problemi, gestire i conflitti e resistenze, nonché esercitare uno stile di leadership convocativa e finalizzata alla crescita della comunità.

A tal proposito nella lezione del 6 marzo scorso, ovvero l’ultima del secondo modulo, è stato proposito e presentato ai partecipanti il “Project Work di Gruppo” che dovrà essere svolto nel corso delle prossime settimane fino alla conclusione del percorso formativo.

I partecipanti si sperimenteranno quindi nell’ideazione e organizzazione, nelle prossime due settimane, del format dell’evento nazionale che si terrà il 12 aprile 2021 per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della partecipazione attiva e dell’utilizzo del digitale per esercitare i propri diritti.

Data, molto cara a tutti noi, che evoca i 5 anni dalla scomparsa di Gianroberto Casaleggio. Così la Rousseau Open Academy intende onorare la memoria di Gianroberto e ringraziarlo idealmente per aver creduto per primo che i cittadini, attraverso la rete, potessero essere i veri protagonisti della vita politica del nostro Paese.

A lui sarà dedicata la “Giornata nazionale della partecipazione e della cittadinanza digitale”, da celebrare ogni anno il 12 aprile, nel ricordo e con l’ispirazione della sua visione innovativa e unica. Un progetto molto bello e ambizioso che vedrà gli Ambasciatori della Partecipazione, divisi in 35 gruppi di lavori, impegnarsi in un grande esperimento di innovazione creativa che coinvolgerà oltre 400 progettisti, insieme ai parlamentari del MoVimento 5 Stelle che intenderanno, se lo desidereranno, aderire all’iniziativa per il necessario passaggio parlamentare attraverso il quale poter insieme ufficialmente istituire, il 12 aprile, la Giornata nazionale della partecipazione e della cittadinanza digitale.

Questa sera, giovedì 11 marzo, affronteremo, con Alessandro Cacciato, il tema della cultura dell’innovazione. Non mancate! Vi aspettiamo numerosi come sempre, sia questa sera che nella prossima lezione che si terrà lunedì 15 marzo.

Per partecipare all’appuntamento di questa sera giovedì 11 marzo ore 21 registratevi QUI.

Per partecipare all’incontro successivo lunedì 15 marzo alle ore 19 registratevi invece QUI.

Stiamo sempre di più nel vivo del cammino formativo “Ambasciatori della Partecipazione”.

E come sempre, ricordiamo che non è prevista alcuna quota di iscrizione o pagamento: tutte le persone regolarmente registrate al percorso potranno accedere alle attività e decidere se supportare con donazioni volontarie.