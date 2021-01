La Base incontra Rousseau: progettiamo il futuro per fare politica insieme

Sabato 23 gennaio il tour digitale “La Base incontra Rousseau” arriverà anche in Abruzzo e Puglia e proseguirà domenica 24 gennaio in Emilia Romagna e Calabria. Per costruire insieme ad attivisti e portavoce le sedi digitali tematiche e territoriali tanto richieste sulla piattaforma Rousseau.

Anche la portavoce al Senato Barbara Lezzi parteciperà al tour. Di seguito il suo messaggio di invito per tutti gli attivisti e portavoce pugliesi.

Immaginiamo di avere un luogo in cui analizzare i percorsi che gli eletti si ritrovano ad affrontare. Pensate a quanto sarebbe utile poter riflettere insieme, in una sede tutta nostra, sull’attuale situazione politica. E pensate a quanto sarebbe efficace giungere insieme a decisioni condivise su scelte importanti come quelle che si devono assumere in questi giorni.

Le sedi digitali, che insieme ad attivisti e portavoce stiamo progettando, potranno essere un eccellente metodo per fare politica insieme.

“La Base incontra Rousseau” arriva in Puglia il 23 gennaio. Per partecipare basta iscriversi a questo link.

REGISTRATI E PARTECIPA ANCHE TU ALLA TERZA E QUARTA TAPPA del tour digitale “La Base incontra Rousseau”!

Insieme costruiremo le sedi digitali tematiche e territoriali tanto richieste sulla piattaforma Rousseau: spazi, avanzati e personalizzati rispetto ai vecchi meetup, che consentiranno agli iscritti di creare gruppi locali, incontrarsi, portare avanti battaglie condivise sul proprio territorio e costruire tavoli tematici permanenti, ma anche formare i partecipanti all’uso di strumenti di progettazione da applicare sul proprio territorio.

Lo faremo con attivisti e portavoce lavorando insieme in tavoli digitali attraverso metodologie innovative all’insegna della creatività, condivisione e soprattutto sperimentazione. Ogni tappa è speciale ed unica e costituisce una fase di sviluppo delle idee che sono state elaborate nelle tappe precedenti, in una staffetta nella quale il testimone sono le idee che porteranno a definire con il contributo di tutti come dovranno essere le sedi digitali, quali obiettivi dovranno avere, come dovranno essere gestite e come si dovranno integrare con le sedi fisiche. In questo post puoi leggere i risultati emersi dalla prima fase di confronto grazie a 48788 pareri espressi da oltre 400 progettisti.