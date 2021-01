La Base incontra Rousseau: il 97% dei partecipanti consiglia le prossime tappe

ll 19 e il 20 dicembre 2020 oltre cinquecento attivisti da tutta Italia sono stati protagonisti delle prime due tappe del tour “La Base incontra Rousseau” in Lazio e Campania, con 65 tavoli di lavoro e 130 Evidence Planning compilati con decine di idee innovative per arrivare a delineare insieme agli attivisti le future sedi digitali territoriali e tematiche richieste su Rousseau.



Il nostro obiettivo è migliorare e per questo, come sempre, abbiamo chiesto a tutti i partecipanti di dare loro feedback sulle attività svolte.

I risultati sono estremamente positivi.

Il 91% dei partecipanti ha espresso apprezzamento per l’iniziativa, mentre l’88% ha ritenuto positiva l’organizzazione dell’evento. L’81% dei partecipanti ha valutato positivamente la qualità della discussione ai tavoli di lavoro e l’85% ha apprezzato il metodo innovativo di partecipazione usato durante le prime due tappe in Lazio e Campania, mentre ben il 97% degli intervistati ha dichiarato che consiglierebbe ad altri attivisti di partecipare alle prossime tappe del tour.

Il sondaggio è stato fondamentale anche per raccogliere suggerimenti e proposte per migliorare l’esperienza di moderazione e discussione nei prossimi appuntamenti di gennaio.



La piattaforma Rousseau in questi anni è stata sviluppata avendo il dialogo continuo con gli attivisti come unica stelle polare. Per questo vengono inviati sondaggi di media ogni 20 giorni a tutti gli iscritti per capire le loro esigenze, raccogliere idee e svilupparle in modo collaborativo. O, ancora, vengono organizzati periodicamente i LevelUp, dei momenti per trasformare i suggerimenti e i feedback dei tanti iscritti beta tester in soluzioni che migliorino la qualità della piattaforma per l’intera comunità del MoVimento 5 Stelle.

Nel ringraziare tutti gli attivisti per il loro supporto e il loro contributo al tour “La Base incontra Rousseau” invitiamo tutta la comunità del MoVimento 5 Stelle alla prossima tappa di Abruzzo e Puglia (23 gennaio) a cui è possibile iscriversi cliccando qui, e a quella di Emilia-Romagna e Calabria (24 gennaio) a cui è possibile iscriversi cliccando qui.