Nascono i LEVEL UP: progettiamo insieme Rousseau!

Coinvolgere gli iscritti in un innovativo percorso di progettazione partecipata della Piattaforma Rousseau. E’ questo l’obiettivo di “Level UP”, la nuova iniziativa di democrazia diretta lanciata dall’Associazione Rousseau: saranno gli stessi iscritti, attraverso appuntamenti digitali periodici, a partecipare alle attività di progettazione e sviluppo delle nuove funzioni o ad essere coinvolti in occasione di importanti cambiamenti nelle modalità di partecipazione.



Già in occasione del rilascio della nuova piattaforma Rousseau a dicembre 2019 erano stati coinvolti gli iscritti in un lungo e partecipato percorso di Beta Testing. Lanciata durante il raduno di Italia 5 Stelle, la fase di beta testing ha coinvolto 2142 iscritti che hanno contribuito con oltre 1850 commenti, suggerimenti e osservazioni rendendo la piattaforma lo strumento di grande coinvolgimento che è oggi con oltre 175 mila iscritti.

I LEVEL UP saranno l’occasione periodica per scoprire in anteprima le novità di Rousseau e diventare beta tester delle nuove funzioni in modo da suggerire modifiche, aggiornamenti e nuove modalità di interazione tra gli iscritti. Gli iscritti “beta tester” avranno infatti la possibilità di esplorare in anteprima le funzionalità che non sono state ancora rilasciate a tutti gli iscritti e il loro ruolo sarà quello di esplorare la nuova piattaforma, testarla, segnalare qualsiasi tipo di malfunzionamento o inviare feedback e suggerimenti utili a migliorare e rendere stabile la versione finale che verrà rilasciata in seguito al grande pubblico.

Il primo appuntamento è già fissato per giovedì 18 giugno alle ore 18:00 e sarà dedicato alle novità previste per la funzione di Sharing. Parteciperanno Enrica Sabatini Responsabile Ricerca e Sviluppo e socio Associazione Rousseau, Marco Piazza Referente Sharing di Rousseau e Cristian Laurini – Responsabile e coordinatore tecnico LEVEL UP.

La partecipazione al LEVEL UP su Sharing ti consentirà di entrare nel team di Beta Tester che nelle successive settimane lavorerà sulla nuova versione della funzione di condivisione di atti e documenti di Rousseau!