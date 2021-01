Facciamo EcoScuola, oltre 3 milioni di euro dei nostri stipendi alle scuole

È emozionante vedere i risultati di un’iniziativa resa possibile dalle restituzioni dei portavoce del MoVimento 5 Stelle. Anche quest’anno scolastico, con #FacciamoEcoScuola abbiamo destinato oltre 3 milioni di euro dei nostri stipendi alle scuole pubbliche statali.

Sono stati circa 200 i progetti destinatari delle donazioni, scelti dagli iscritti il 14 e 15 maggio 2020 sulla piattaforma Rousseau tra gli oltre mille provenienti dalle scuole di tutta Italia, presentati su base regionale e in forma anonima al fine di consentire una valutazione basata esclusivamente sulla qualità della proposta.

In Sicilia, nel Comune di Pozzallo, l’Istituto I. C. Giuseppe Rogasi con il nostro contributo ha potuto mettere in sicurezza i suoi locali scolastici, le aule, i laboratori e gli ambienti di lavoro, ristrutturando scale, corridoi e finestre nei tre plessi dell’istituto.

In Lombardia, nel Comune di Milano, l’Istituto Comprensivo Statale “L. Manara” con il nostro contributo ha potuto mettere in sicurezza il laboratorio didattico teatrale-musicale sostituendo il palco e acquistando tendaggi di materiale ignifugo.

In Veneto, nel Comune di Chioggia (VE), l’Istituto “Caccin” con il nostro contributo ha potuto sistemare in maniera definitiva il campetto da basket/pallavolo; mettere in sicurezza la chiesetta sconsacrata per trasformarla in Laboratorio di orto/giardino; sistemare l’orto e creare un centro di osservazione della duna naturale esistente all’interno del perimetro del giardino. Inoltre, ha sviluppato attività di educazione naturalistica, educazione alimentare (orto bio); per il risparmio e riciclo dell’acqua piovana e attività plastic free.

Questo è un importante segnale verso le nuove generazioni che rappresentano il futuro del nostro Paese.