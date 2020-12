Sedi digitali, sistema meriti e molto altro. Un 2021 ricco di appuntamenti

di Enrica Sabatini, socia e responsabile ricerca e sviluppo dell’Associazione Rousseau

Sono molteplici le occasioni di partecipazione e di formazione organizzate da Rousseau per il 2021: otto nuovi incontri di co-progettazione con gli iscritti per definire insieme le nuove sedi digitali tematiche e territoriali, un percorso di tre tappe per definire insieme un nuovo sistema meritocratico in grado di premiare il valore creato per la comunità, ma anche la competenza e l’aderenza ai nostri valori e principi fondamentali, e poi ancora, undici incontri per formare i futuri ambasciatori della partecipazione e consentire loro di acquisire gli strumenti operativi e culturali necessari per svolgere al meglio le loro attività.

Il 2021 sarà un anno ricco di opportunità di incontro e di confronto. Partirà anche un nuovo tour “Out in the Street. Alla scoperta delle città a 5 stelle” che ci condurrà per le strade dei Comuni amministrati dal MoVimento alla scoperta di storie eccezionali e dei grandi protagonisti di cui siamo orgogliosi, i nostri Sindaci a 5 stelle, e sarà attivato un nuovo percorso della Scuola Open Comuni dedicato alla formazione di cittadini, attivisti e consiglieri comunali e municipali sul Bilancio comunale.

Sono già 26 gli appuntamenti organizzati da Rousseau e disponibili sul Portale Eventi.

Di seguito tutti i dettagli per potersi prenotare!

1) TOUR “LA BASE INCONTRA ROUSSEAU”

Il tour ha l’obiettivo di disegnare insieme agli iscritti le sedi digitali tematiche e territoriali su Rousseau che andranno domani a definire nuovi modelli di partecipazione “ibrida” in grado di coniugare cioè spazi fisici e digitali.

Le tappe del tour sono progettate sulla base di metodologie ispirate al Project Based Learning e i partecipanti saranno formati all’utilizzo di strumenti di pianificazione. Ogni tappa rappresenta uno stato di avanzamento dell’idea verso la sua realizzazione concreta e costituisce una fase di elaborazione delle idee emerse nelle tappe precedenti. Vuole essere una staffetta, il cui testimone sono le idee che, attraverso le varie tappe regionali in tutta Italia, assumono una veste sempre più concreta.

Per partecipare agli incontri “La base incontra Rousseau” puoi iscriverti:

La base incontra Rousseau – Abruzzo e Puglia – 23 gennaio 2021 dalle ore 15:00 alle ore 19:45

La base incontra Rousseau – Emilia Romagna e Calabria – 24 gennaio 2021 dalle ore 15:00 alle ore 19:45

La base incontra Rousseau – Quinta tappa – 27 febbraio 2021 dalle ore 15:00 alle ore 19:45

La base incontra Rousseau – Sesta tappa – 28 febbraio 2021 dalle ore 15:00 alle ore 19:45

La base incontra Rousseau – Settima tappa – 27 marzo 2021 dalle ore 15:00 alle ore 19:45

La base incontra Rousseau – Ottava tappa – 28 marzo 2021 dalle ore 15:00 alle ore 19:45

2) PERCORSO LEVEL UP “SISTEMA MERITI”

Il 25 luglio 2020 durante l’ultimo Villaggio Rousseau – le Olimpiadi delle idee, abbiamo annunciato l’inizio di un percorso per ridisegnare insieme agli iscritti il Sistema Meriti attualmente in uso per selezionare i candidati alle elezioni a cui partecipa il MoVimento 5 Stelle: il Level Up Sistema Meriti. Il percorso sarà un momento di dibattito, di approfondimento e di confronto sulle modalità più idonee e innovative per premiare il merito, la competenza e l’aderenza ai nostri valori e principi fondamentali da parte dei futuri candidati del MoVimento 5 Stelle.

Per partecipare al percorso Level Up – Sistema Meriti puoi iscriverti:

Percorso Level Up Sistema Meriti – Seconda tappa – 15 gennaio 2021 dalle 19:30 alle ore 21:00

Percorso Level Up Sistema Meriti – Terza tappa – 12 marzo 2021 dalle ore 19:30 alle ore 21:00

Percorso Level Up Sistema Meriti – Quarta tappa – 23 aprile 2021 dalle ore 19:30 alle ore 21:00

3) PERCORSO AMBASCIATORI DELLA PARTECIPAZIONE

Il 4 ottobre 2020 Rousseau ha annunciato la nascita della figura degli ambasciatori della partecipazione. Si tratta di una rete di persone individuate tra le persone che la comunità riconosce come veri attivisti su tutto il territorio italiano, che vogliono aiutare a mantenere in vita il progetto civico portato avanti da Rousseau, a migliorarlo e a proporre idee su come creare quegli spazi di confronto che oggi più che mai risultano vitali per dar forza alla nostra comunità. Il 18 dicembre abbiamo presentato il percorso di formazione al quale potranno partecipare tutti coloro che hanno deciso di aderire a questa iniziativa. Il percorso prevede 4 moduli e 32 ore di formazione.

Di seguito l’elenco degli incontri di formazione previsti:

PRIMO MODULO

Ambasciatori della partecipazione – Primo incontro – mercoledì 27 gennaio 2021 dalle ore 19:00 alle ore 21:30

Ambasciatori della partecipazione – Secondo incontro – venerdì 5 febbraio 2021 dalle ore 19:00 alle ore 21:30

Ambasciatori della partecipazione – Terzo incontro – sabato 13 febbraio 2021 dalle ore 16.00 alle ore 19:00

SECONDO MODULO

Ambasciatori della partecipazione – Quarto incontro – mercoledì 17 febbraio 2021 dalle ore 21:00 alle ore 22:30

Ambasciatori della partecipazione – Quinto incontro – lunedì 22 febbraio 2021 dalle ore 21:00 alle ore 22:30

Ambasciatori della partecipazione – Sesto incontro – sabato 6 marzo 2021 dalle ore 16:00 alle ore 19:00

TERZO MODULO

Ambasciatori della partecipazione – Settimo incontro – giovedì 11 marzo 2021 dalle ore 21:00 alle ore 22:30

Ambasciatori della partecipazione – Ottavo incontro – lunedì 15 marzo 2021 dalle ore 19:00 alle ore 20:30

Ambasciatori della partecipazione – Nono incontro – domenica 21 marzo 2021 dalle ore 15:00 alle ore 18:00

QUARTO MODULO

Ambasciatori della partecipazione – Decimo incontro – martedì 30 marzo 2021 dalle ore 21:00 alle ore 22:30

Presentazione project work – sabato 17 aprile 2021 dalle ore 10:30 alle 13:30 e dalle ore 15:00 alle 18:00

4) TOUR “OUT IN THE STREET” – ALLA SCOPERTA DELLE CITTÀ A 5 STELLE

Questo tour nasce per raccontare le battaglie portate avanti dai Sindaci e dagli Assessori del MoVimento 5 Stelle che ogni giorno si impegnano per cambiare il volto delle città che amministrano e dare un nuovo futuro ai loro cittadini. Da oltre un anno raccontiamo con la rubrica Storie Guerriere sul Blog delle Stelle le iniziative che ci insegnano come sia possibile con forza e tenacia cambiare le cose e questo tour vuole essere l’occasione non solo per conoscere meglio i nostri Sindaci, ma anche per approfondire temi e problemi locali, per fare rete e per mettere in condivisione le buone pratiche e le soluzioni. A guidare questo tour sarà Marco Piazza, il referente di Sharing di Rousseau che ci condurrà per le strade delle città a 5 stelle alla scoperta di storie eccezionali e dei grandi protagonisti di cui siamo orgogliosi: i nostri Sindaci a 5 stelle.

Di seguito le date degli appuntamenti in programma per “Out in the Street” – Alla scoperta delle città a 5 stelle:

Tour “Out in the Street” – Alla scoperta delle città a 5 stelle – venerdì 19 febbraio 2021 dalle ore 19:00 alle 20:00

Tour “Out in the Street” – Alla scoperta delle città a 5 stelle – venerdì 5 marzo 2021 dalle ore 19:00 alle 20:00

Tour “Out in the Street” – Alla scoperta delle città a 5 stelle – venerdì 19 marzo 2021 dalle ore 19:00 alle 20:00

5) SCUOLA OPEN COMUNI. IL BILANCIO COMUNALE: FONDAMENTI PER COMPRENDERLO E INTERPRETARLO

Gli incontri sono rivolti in primis ai neo-portavoce e ai candidati nei Consigli Comunali e a tutti gli attivisti e cittadini che vogliono comprendere l’articolazione del bilancio comunale, la sua composizione nelle voci che maggiormente incidono sull’attività della Giunta e le modalità per poter proporre emendamenti che modificano la destinazione di alcune voci. Un focus specifico sarà dedicato al bilancio partecipativo. A coordinare questo percorso di incontri di formazione ci sarà Alessandra Gianotti, consigliera municipale e facilitatore regionale alla formazione e al coinvolgimento Lombardia.

Di seguito i dettagli degli incontri formativi:

Scuola Open Comuni: Il Bilancio Comunale: fondamenti per comprenderlo e interpretarlo – sabato 30 gennaio 2021 dalle ore 15:00 alle ore 17:00

Scuola Open Comuni: Il Bilancio Comunale: fondamenti per comprenderlo e interpretarlo – sabato 6 febbraio 2021 dalle ore 15:00 alle ore 17:00

Scuola Open Comuni:Il Bilancio Comunale: fondamenti per comprenderlo e interpretarlo– sabato 13 marzo 2021 dalle ore 15:00 alle ore 17:00

Com’è noto, Rousseau sta vivendo un momento particolare e per continuare a garantire agli attivisti di essere protagonisti di uno spazio decisionale e di partecipazione unico al mondo, abbiamo deciso di impegnarci con questo intenso piano di rilancio di attività e iniziative già annunciato a novembre e che servirà proprio a promuovere azioni di autofinanziamento utili per poter compensare i mancati introiti previsti e per aggregare quindi i contributi necessari per continuare a mantenere questo spazio attivo, sempre disponibile e gratuito per gli iscritti.

Tutti gli incontri in programma rappresentano uno sforzo importante ed ulteriore che abbiamo deciso di avviare proprio grazie all’entusiasmo e alla fiducia che ogni giorno riceviamo dagli iscritti e dai tanti attivisti e portavoce che si sono resi disponibili per aiutarci in questo percorso.

Non sarà facile, ma lo faremo con l’impegno e la dedizione che abbiamo sempre rivolto a custodire e far crescere l’eredità preziosa che ci ha lasciato Gianroberto.

Per rimanere aggiornato sugli eventi iscriviti al canale telegram dell’Associazione Rousseau.