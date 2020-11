Il piano 2020-2021 di Rousseau. Partecipa oggi alla presentazione!

REGISTRATI QUI PER PARTECIPARE OGGI ALLE 19.00 ALLA PRESENTAZIONE ONLINE

Oggi alle ore 19.00 presenteremo in un incontro online il piano 2020-2021 di Rousseau.

Racconteremo importanti novità presenti sulla piattaforma, funzionalità che saranno perfezionate insieme a tutti coloro che parteciperanno all’evento, che potranno diventare Beta Tester, inviando feedback, proponendo modifiche o integrazioni.

Ma non solo: saranno tanti i progetti che rispondono alle esigenze che in questi anni gli iscritti ci hanno manifestato e che noi, come sempre, abbiamo portato avanti immaginando Rousseau come un abito sartoriale cucito sulle loro richieste.

Le parole d’ordine saranno territorio e merito. Tra i progetti che presenteremo ci sarà il percorso già avviato a luglio con il Villaggio Rousseau per definire il nuovo sistema meriti che consentirà di far emergere le persone che creano valore per il MoVimento 5 Stelle. Un altro importante progetto riguarderà la creazione di una rete di persone, annunciata già il 4 ottobre, che chiameremo Ambasciatori della Partecipazione e che coinvolgerà tutti coloro che vogliono formarsi e promuovere la democrazia diretta e gli strumenti di partecipazione e di cittadinanza attiva e digitale. Presenteremo un percorso di co-progettazione, che nasce da un’idea degli attivisti della regione Lazio, per costruire insieme spazi digitali territoriali e tematici su Rousseau, che possano integrarsi con gli spazi fisici e che consentano agli iscritti di incontrarsi per area geografica e in base alle loro competenze. A raccontarlo ci sarà Francesca De Vito, promotrice dell’iniziativa.

Com’è noto, Rousseau sta vivendo un momento difficile. Proprio in questi mesi abbiamo sentito il profondo supporto e la fiducia di tanti che vogliono lavorare insieme a soluzioni che possano supportare il progetto e continuare a garantire agli attivisti di essere protagonisti di uno spazio decisionale e di partecipazione unico al mondo. Abbiamo deciso di ascoltare il loro suggerimento e proporre così un piano di rilancio con attività e progetti che alimenterà un piano di autofinanziamento che possa compensare i gravi e mancati introiti previsti e aggregare i contributi necessari.

Lo racconteranno oggi alle 19.00: il presidente dell’Associazione Rousseau Davide Casaleggio, i soci Enrica Sabatini e Pietro Dettori, il responsabile tecnico Level Up Rousseau Cristian Laurini e la consigliera regionale del Lazio Francesca De Vito.

È importante che tu ci sia. Oltre mille partecipanti si sono già iscritti da tutta Italia. Registrati qui per partecipare. Riceverai subito via mail il link e la password per accedere all’incontro. Ti aspettiamo online oggi alle 19.00!