La Base incontra Rousseau: Lazio e Campania le prime tappe

L’architetto statunitense David Rockwell una volta disse che ogni progetto è un’opportunità per imparare, per capire i problemi e le sfide, per inventare e reinventare. Questa è una filosofia che Rousseau ha sempre abbracciato, credendo fortemente nel valore della co-progettazione. Per questo vengono inviati sondaggi ogni 20 giorni agli iscritti per capire le loro esigenze, vengono organizzate periodicamente delle sessioni Level Up per modellare la piattaforma Rousseau sulla base di quelle stesse esigenze, ricevendo feedback dai centinaia di Beta Tester che quotidianamente contribuiscono a far diventare Rousseau il luogo per eccellenza dove esercitare la democrazia diretta e partecipata.

E sempre per lo stesso motivo è partito il tour “La Base incontra Rousseau”.

Nato da un’idea di un gruppo di attivisti (Parola agli attivisti) coordinati dalla consigliera regionale Francesca De Vito e presentato a novembre nel Piano 2020/2021, con questo tour Rousseau ha deciso di accogliere ancora una volta le istanze degli attivisti e di lavorare insieme per costruire quelle sedi digitali territoriali e tematiche tanto richieste sulla piattaforma.

Il tour sarà un modo ancora più diretto e inclusivo per confrontarsi, ascoltare e coinvolgere la base per rispondere alle esigenze espresse nel corso degli anni: garantire una sempre maggiore partecipazione attraverso strumenti di intelligenze collettiva, rafforzare la comunità degli iscritti a livello territoriale, attivare degli spazi digitali territoriali e tematici permanenti per far emergere le competenze di ogni attivista e soprattutto essere riconosciuti come gruppi territoriali e coinvolgere i cittadini in iniziative locali, dibattiti e progetti comuni.

Le prime due tappe del tour saranno quella dedicata alla regione Lazio il 19 dicembre con la referente Francesca De Vito e quella della regione Campania il 20 dicembre con i referenti Luca Di Giuseppe e Marì Muscarà. Saranno disponibili 500 posti per ogni tappa sul Portale Eventi di Rousseau ed entrambi gli incontri digitali inizieranno alle ore 15 con la possibilità di accedere già dalle ore 14.50.

Nel corso degli incontri verranno illustrati quali sono i mezzi e i metodi di partecipazione utilizzabili per la realizzazione delle sedi digitali e i partecipanti avranno la possibilità di confrontarsi con i relatori e di sedere a tavoli di lavoro digitali per definire in maniera collaborativa come dovrebbero essere le future sedi digitali e come gestirle. In queste prime due tappe del tour gli attivisti avranno la possibilità di usare degli strumenti di democrazia partecipata innovativi che verranno riproposti anche nelle tappe successive. I partecipanti, quindi, saranno i primi a toccare con mano questo nuovo modello di co-progettazione e potranno segnalare suggerimenti e idee per modellare al meglio il format da usare nei prossimi incontri.

Questi incontri saranno l’occasione anche per promuovere l’autofinanziamento e contribuire allo sviluppo di Rousseau.

L’iscrizione sul Portale Eventi rappresenta una pre-registrazione. Le credenziali di accesso e le istruzioni per partecipare alle tappe verranno inviate via mail all’indirizzo usato per la registrazione sul Portale Eventi.