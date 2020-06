Cresce la piazza virtuale di Rousseau: 60 incontri al mese e 5.300 cittadini formati

Ascolto, formazione, confronto. In questo nuovo tempo dettato dall’emergenza coronavirus l’attività dei portavoce del MoVimento 5 Stelle e dei facilitatori del Team del Futuro non si è fermata. Anzi, si è moltiplicata raccogliendo le esigenze dei cittadini sul territorio e trasformandole in incontri, se non più fisici, digitali. Per dare risposte a dubbi, incertezze, formare e informare sugli strumenti a loro disposizione per affrontare il nuovo tempo e per esercitare i propri diritti di cittadinanza digitale.

Grazie all’integrazione del nuovo sistema di videoconferenze nel Portale eventi di Rousseau ogni facilitatore regionale del Team del Futuro ha potuto organizzare e realizzare webinar, meeting e attività di formazione senza limiti di tempo e con platee estese.

Nel primo mese di sperimentazione sono stati organizzati 60 eventi, una media di due incontri al giorno, in cui portavoce, iscritti, esperti, ma anche singoli cittadini non iscritti al MoVimento, hanno potuto incontrarsi, confrontarsi e formarsi online.

Come in occasione della presentazione del bilancio 2019 dell’Associazione Rousseau, organizzata nel segno della trasparenza, che ha visto Davide Casaleggio e i soci Pietro Dettori ed Enrica Sabatini rispondere in diretta alle domande degli utenti o come nel corso degli eventi di formazione della Scuola Open Comuni che ha moltiplicato i suoi appuntamenti passando da tre incontri fisici in tre mesi a 23 virtuali in un mese offrendo formazione a 950 candidati alle prossime elezioni amministrative e regionali.

La piazza virtuale di Rousseau ha consentito a oltre 5.300 persone di approfondire le misure adottate dal Governo grazie agli incontri organizzati dai portavoce in Parlamento o di avere la possibilità di confrontarsi con esperti sulla tutela legale negli eventi formativi organizzati nell’ambito della funzione Scudo della Rete di Rousseau e nel corso dei quali centinaia di attivisti e consiglieri comunali hanno ricevuto supporto e materiali di approfondimento. Ma grazie agli strumenti messi a disposizione, sono state attivate anche nuove modalità di lavoro e partecipazione come i “Level Up”, promossi per coinvolgere gli iscritti nella progettazione e sviluppo delle nuove funzioni presenti sulla piattaforma Rousseau.

Gli strumenti digitali stanno cambiando il modo di partecipare alla vita politica. Rousseau ha sempre garantito, e continuerà a garantire, la partecipazione e il coinvolgimento dei propri iscritti.

Partecipa anche tu. Clicca qui per scoprire gli appuntamenti in programma. Tra i prossimi: “I reati contro la Pubblica Amministrazione e l’anticorruzione” organizzato dalla funzione Scudo della Rete per la tutela legale di attivisti ed eletti e “Il patrimonio culturale italiano: come gestirlo, come valorizzarlo” della Scuola Open Comuni. Registrati! I posti sono limitati.