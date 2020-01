Parlamentarie, elezioni suppletive Campania: domani si vota!

Domani, giovedì 16 gennaio 2020 a partire dalle ore 10 fino alle ore 19 gli iscritti abilitati residenti in Campania, sono chiamati a votare su Rousseau tra i nominativi che si sono candidati per le parlamentarie suppletive 2020 per il Collegio uninominale Campania – 07 per il Senato della Repubblica. Per i collegi uninominali di Umbria e Lazio si voterà nei prossimi giorni.

Si precisa che potranno votare solo gli iscritti da almeno sei mesi residenti in Campania, con documento certificato. Ciascun iscritto può verificare il proprio stato di iscrizione facendo login e controllando il bollino colorato accanto al nome (in alto a destra): se il bollino è verde l’utente è certificato e abilitato al voto.

Tutti coloro che avessero bisogno di supporto possono consultare la pagina di FAQ su Rousseau o scrivere a [email protected] o sulla pagina Facebook.