Parlamentarie elezioni politiche suppletive 2020: aperte le candidature!

Al fine di eleggere i nuovi deputati o senatori che andranno a sostituire i collegi uninominali attualmente vacanti (per diverse ragioni: dimissioni, cause naturali, accettazione a rivestire altri incarichi istituzionali non compatibili, ecc.), nelle prossime settimane si svolgeranno le elezioni suppletive dei seguenti collegi:

Collegio uninominale Lazio 1 – 01 per la Camera dei Deputati

Collegio uninominale Campania – 07 per il Senato della Repubblica

Collegio uninominale Umbria – 02 per il Senato della Repubblica.

Tutti gli iscritti, con documento certificato e se in possesso dei requisiti necessari previsti dal Regolamento, possono avanzare la loro candidatura accedendo alla funzione Open Candidature presente su Rousseau (dopo aver fatto login), seguendo le modalità indicate:

Per il Collegio uninominale Campania – 07 (Senato della Repubblica) entro e non oltre le ore 12:00 del 14 gennaio 2020

Per il Collegio uninominale Lazio 1 – 01 (Camera dei Deputati) e Umbria – 02 (Senato della Repubblica) entro e non oltre le ore 12:00 del 16 gennaio 2020.

N.B.: Qualora un iscritto intendesse candidarsi sia per rivestire questo ruolo istituzionale che come facilitatore regionale del Team del Futuro del MoVimento 5 Stelle, dovrà farlo rigorosamente in quest’ordine: