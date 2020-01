Facilitatori regionali: ancora poche ore per presentare la candidatura!

Martedì 7 gennaio sono state ufficialmente aperte le candidature per tutti coloro che intendano proporsi per rivestire il ruolo di “facilitatore regionale” nella propria regione di residenza.

Gli iscritti con documento certificato, se in possesso dei requisiti necessari, possono avanzare la loro candidatura entro il termine delle ore 12:00 di domani 14 gennaio 2020. Coloro che sono in possesso di un certificato non idoneo, perchè più vecchio di 6 mesi dalla data di presentazione della candidatura possono, nel frattempo, caricare su Rousseau la richiesta di prenotazione del nuovo certificato che dovrà essere, in ogni caso, inviato entro e non oltre le ore 12:00 del 16 gennaio alla mail [email protected]

Ricordiamo che per potersi candidare è necessario accedere alla funzione Open Candidature cliccando qui e, dopo aver fatto login, seguire le modalità indicate. È possibile candidarsi per una sola Area e solo nella propria regione di residenza.

Le 3 aree per le quali è possibile candidarsi e nelle quali i facilitatori regionali opereranno, a titolo gratuito, sono le seguenti: