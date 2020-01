Domani 23 gennaio 2020 si vota su Rousseau

Nella giornata di domani 23 gennaio 2020, a partire dalle ore 10 fino alle ore 19 si terranno le seguenti votazioni sulla piattaforma Rousseau nelle quale potranno votare solo gli iscritti da almeno sei mesi, con documento certificato:

SECONDO TURNO VOTAZIONI CANDIDATI PRESIDENTI LIGURIA, PUGLIA E TOSCANA

Nelle regioni Liguria, Puglia e Toscana gli iscritti residenti sono chiamati a votare per il secondo e ultimo turno di votazioni per scegliere i candidati alla presidenza del MoVimento 5 Stelle per le prossime elezioni regionali. A questi link è possibile leggere i nominativi dei due candidati che sono risultati i più suffragati nel primo turno di votazione in ognuna delle tre regioni:

PARLAMENTARIE LAZIO, ELEZIONI POLITICHE SUPPLETIVE 2020

Nella regione Lazio, gli iscritti residenti sono chiamati a votare su Rousseau tra i nominativi che si sono candidati per le parlamentarie suppletive 2020 per il collegio uninominale Lazio 1-01 per la Camera dei Deputati della Repubblica.

Consulta qui i profili dei candidati.

Si precisa che per il collegio uninominale Umbria 02 per il Senato della Repubblica non si procederà alla consultazione online, in quanto l’unica candidatura pervenuta che ha rispettato tutti i requisiti prevista dal Regolamento di candidatura è quella di Roberto Alcidi che dunque diventa automaticamente il candidato del collegio.

Ciascun iscritto può verificare il proprio stato di iscrizione facendo login e controllando il bollino colorato accanto al nome (in alto a destra): se il bollino è verde l’utente è certificato e abilitato al voto.

Tutti coloro che avessero bisogno di supporto possono consultare la pagina di FAQ su Rousseau o scrivere a supporto@movimento5stelle.it o sulla pagina Facebook.