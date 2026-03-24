Produttività: gli USA fanno in un anno quello che l’Italia fa in 20. Perché?

Lo scorso anno gli Stati Uniti sono cresciuti del +2,8% in termini di produttività, sopra quello che in Italia siamo riusciti a fare in 20 anni sommati (+2,3% sommando tutti gli anni tra il 2003 e il 2023).

La maggior parte di questo aumento è probabilmente da attribuire ai primi effetti dell’uso dell’AI nelle aziende anche se Goldman Sachs afferma che l’AI non ha avuto alcun ruolo. Ma se questo è il dato più importante dal boom del 2000 che vediamo nelle serie storiche qualcosa sta succedendo e credo che il+14% nel customer service, +26% nello sviluppo software e il +25% nella consulenza siano segnali chiari che qualcosa sta cambiando.

L’Italia ha oggi l’opportunità di cavalcare questa tecnologia per fare quello che l’economia che non imbraccerà l’AI farà solo in altri vent’anni. Certo uno dei temi che impatta sulla produttività italiana è sempre l’energia che anche per questo indice trascina in basso la media generale con il suo -47,9% in 20 anni. Forse la strategia rinnovabile spagnola potrebbe essere una buona strategia collaterale all’AI in azienda per rivedere numeri competitivi nella produttività.