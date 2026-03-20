La scuola AI fa diventare top 1% i ragazzi?

Gli esempi di scuole dove è l’AI a insegnare e gli insegnanti diventano “guide” si stanno moltiplicando e dagli esempi di Ecole 42 orientato alla formazione post diploma, all’esempio del liceo londinese che ha iniziato i corsi due anni fa oggi l’idea sembra strutturarsi sempre di più. Il modello di Alpha School in Texas sembra essere già di successo: i ragazzi hanno 2h di formazione personalizzata davanti ad un computer, mezz’ora da soli con la propria guida umana ed il resto della giornata dedicata a laboratori per sviluppare life skills come il public speaking o lo sport.

I risultati sembrano già chiari: i ragazzi della scuola si posizionano nei migliori 1% dello Stato sui test standardizzati e le nuove scuole con lo stesso modello stanno aprendo in tutti gli USA. Per accedere alla scuola privata la retta è di 40 mila dollari. La cosa che mi ha sorpreso di più è che il modello è diretto a tutte le età, anche alle elementari non solo ai liceali. Sarà questo il nuovo modo col quale i nostri ragazzi si formeranno? I 900 mila insegnanti che oggi lavorano in Italia si trasformeranno in “guide”? Serviranno ancora tutti?