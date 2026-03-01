1 anno di lavoro umano = 5 milioni di token = 40 dollari ?

Il lavoro umano ha una metrica di sostituibilità come con i cavalli motori che inventò James Watt per chiarire il vantaggio quando cercò di vendere le sue macchine a vapore ai minatori inglesi. Contando le parole che possiamo leggere, scrivere, dire e ascoltare in una giornata lavorativa (tra 15 e 25 mila) possiamo stimare una media di 20 mila token al giorno se troviamo un LLM che possa eseguire gli stessi compiti. Questo vuol dire che in un anno il nostro lavoro vale 5 milioni di token circa. Il modello più costoso al momento di OpenAI costerebbe tra i 10 e i 40 dollari all’anno (e ogni anno diventano più economici).

Dal punto di scelta imprenditoriale dipende solo più dalla qualità del lavoro che produce il modello (che continuano a migliorare di settimana in settimana). Ma anche partendo dalle mansioni meno pagate in azienda la differenza di prezzo è enorme (20 mila vs 40 euro, 1 persona è pari a 500 argenti AI) e porterà a decisioni per molti dolorose. Le aziende più innovative stanno utilizzando questa trasformazione per andare nella direzione inversa: dare milioni di token a disposizione del proprio personale e dare loro superpoteri ed espandere l’impronta della società.

Quante saranno le aziende innovative?