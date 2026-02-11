Una traccia scolpita nella pietra. SUM #10

Sono passati quasi 10 anni dalla scomparsa di mio padre. Chi lo conosceva sa che parlava poco. Ma quando parlava, le parole pesavano. Amava gli aforismi perché fanno esattamente questo: dicono in una riga quello che un saggio non riesce a dire in trecento pagine. Per lui le parole erano pietre.

Oggi lo diventano davvero.

Con SUM#10 chi si iscrive potrà scegliere un aforisma caro a Gianroberto. Una frase che ti ha accompagnato, che hai usato, che ti è tornata in mente quando serviva. Su questa pagina puoi scorrerne 141: sono gli aforismi che hanno forgiato il suo pensiero. Quella frase verrà incisa su una losa e posata nel Bosco di Gianroberto, lungo il sentiero che quattro anni fa abbiamo inaugurato con 10 postazioni: tappe di riflessione, punti di sosta, luoghi di ascolto.

Ogni losa porterà l’aforisma e il nome di chi lo ha scelto. Perché prendersi cura di un pensiero, riconoscerlo, farlo proprio, consegnarlo a chi passerà dopo, è già un atto concreto.

E non serve essere lì per farlo. Anche chi non potrà partecipare al SUM può scegliere il suo aforisma e avere la sua losa sul sentiero. La pietra resterà, e porterà il tuo nome anche quando non ci sei. È questo il punto: lasciare un segno per chi verrà dopo, per chi camminerà su quel percorso domani.

SUM nasce per questo: non per commemorare, ma per non lasciare che le idee si fermino. Per dieci edizioni le abbiamo rimesse in circolo, confrontate col presente, aperte a chi non c’era e a chi continua a portarle avanti. Questa volta facciamo un passo in più: le radichiamo. Nel terreno, nella pietra, nel cammino di chi verrà.

Chi partecipa a SUM#10 non lascia solo una presenza. Lascia una traccia scolpita nella pietra.

Scegli il tuo aforisma e iscriviti a SUM https://sum10.gianrobertocasaleggio.com/

P.S. Il programma della giornata tra musica, cultura e natura verrà pubblicato nei prossimi giorni.