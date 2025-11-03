Ad aprile 2026 saranno passati dieci anni da quando mio padre, Gianroberto, ci ha lasciati. Dieci anni in cui la sua idea, la sua curiosità, la sua fiducia nel futuro non hanno mai smesso di ispirare. Tra i tanti progetti che aveva immaginato, ce n’è uno che considero un simbolo della sua visione: il Calendario dei Santi Laici. Un calendario che non segna solo i giorni, ma racconta il senso profondo del tempo. Ogni mese ricorda donne e uomini che hanno dato tutto per la libertà, la giustizia, la verità. Persone comuni diventate straordinarie per coraggio e coerenza, esempi luminosi di un’Italia che resiste e costruisce.

Mio padre li chiamava “santi” non per fede, ma per dignità. Perché la loro vita, e spesso il loro sacrificio, ci ricordano che la libertà non è un diritto garantito, ma una conquista quotidiana. Quest’anno, in occasione del decennale della sua scomparsa, abbiamo deciso di ripubblicare il Calendario dei Santi Laici 2026. Un’edizione speciale, dedicata a chi crede ancora nel valore della memoria e nel potere dell’esempio.

I calendari possono essere richiesti già da ora.

Li spediremo nelle prossime settimane, così che possano essere donati a Natale o tenuti pronti per l’inizio del nuovo anno. Chi vorrà potrà anche sostenere l’Associazione Gianroberto Casaleggio con una donazione libera, ma il calendario verrà spedito comunque a chi lo richiede: perché la memoria non deve avere barriere.

E poi, l’11 aprile 2026, durante il SUM nel Bosco di Gianroberto, ci ritroveremo per ricordare, ma soprattutto per rinnovare un impegno: continuare a costruire un Paese degno di quei nomi, di quelle storie, di quel coraggio.

Il Calendario dei Santi Laici non è un oggetto: è un testimone. Un filo che unisce generazioni diverse in un’unica promessa — quella di non dimenticare e di continuare a scegliere il bene comune, ogni giorno.



Chi lo sfoglierà, spero senta ciò che sento io: la voce di mio padre che ci invita a credere ancora nella forza delle idee, e nella luce di chi, anche da lontano, continua a indicarci la strada.

Davide Casaleggio